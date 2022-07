Je kunt handmatig je Instagram-foto’s opslaan en bewaren, maar je kunt ook al je foto’s opvragen. Tegenwoordig bieden heel veel apps en diensten de mogelijkheid aan om je data te downloaden. Dit heeft te maken met de Europese privacywetgeving. Het heeft ook te maken met het feit dat moederbedrijf Facebook verwikkeld raakte in meerdere privacyschandalen, waardoor gebruikers eisten dat er meer openheid kwam over wat Instagram nu eigenlijk van je opslaan. Iedereen met een Instagram-account kan een datadownload aanvragen. Zo kun je je Instagram gegevens downloaden.

Instagram data downloaden

Het opvragen van je Instagram gegevens is eenvoudig.

Open de Gegevensdownload-pagina van Instagram in je browser. Log in als dat wordt gevraagd. Vul het e-mailadres in waar je de downloadlink wil ontvangen. Controleer goed op typfouten. Je kunt de informatie-indeling op HTML laten staan. Klik op Volgende. Vul je wachtwoord in en klik op Download aanvragen.

Je krijgt binnen 14 dagen een e-mailbericht met daarin de downloadlink. Daarmee kun je alle foto’s, video’s, gearchiveerde Stories, profielinfo en niet-verdwijnende berichten die je op Instagram hebt geplaatst downloaden, zodat je een kopie achter de hand hebt. Eventueel kun je ook je Instagram-account opzeggen. Dat kan via de app.

Waarom een Instagram-tool voor gegevens downloaden?

Instagram moest deze tool invoeren, om te kunnen voldoen aan de regels omtrent dataportibiliteit die in de 2018 in de Europese Unie in werking zijn getreden. Instagram is uitgegroeid tot een van de grootste sociale netwerken met honderden miljoenen gebruikers gebruikers. Wilde je echter naar een ander sociaal netwerk overstappen of met de dienst stoppen, dan was het voorheen niet mogelijk om je data te downloaden. Met deze tool kan dat wel.

De tool maakt het bijeensprokkelen van al je data een stuk makkelijker en veiliger. Voorheen was je aangewezen op dataschrapers van derden en moest je je inloggegevens achterlaten bij partijen, waarvan je niet zeker wist of ze er wel netjes mee om zouden gaan. Facebook bracht overigens al in 2010 een eigen tool uit om data te downloaden.

Lees ook:

Wil je gewoon een Instagram backup maken van al je foto’s, dan kan dat ook.

Bekijk ook Zo kun je Instagram-foto's opslaan en in verzamelingen bewaren Je kunt in Instagram je eigen foto's bewaren, zodat je ze later gemakkelijk kunt terugvinden en bijvoorbeeld afdrukken. Ook kun je foto's van anderen bewaren in Verzamelingen, die je zelf kunt ordenen. Deze tip legt uit hoe het werkt.