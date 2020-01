iPhone 11 Pro selfiecamera test: tiende beste volgens DxOMark

De iPhone 11 Pro scoort 124 punten met de camera’s aan de achterkant. Daarmee haalt het toestel op dat vlak een vijfde plaats, achter Huawei en Xiaomi. De selfiecamera scoort minder hoog en belandt achter onder meer Huawei, Samsung en Google. Hoewel ze in de test expliciet spreken over de iPhone 11 Pro Max, hebben de iPhone 11 Pro en de iPhone 11 technisch gezien dezelfde camera.



Zoals ieder jaar zijn de camera’s op de nieuwe iPhone weer wat beter dan de voorganger. Zo ook bij de iPhone 11 Pro, waar nu een wijdere selfiecamera in zit met de mogelijkheid om 4K video op te nemen. Dat zijn de twee grootste voordelen van de selfiecamera in deze iPhone, zo concludeert DxOMark.

Een zwakke plek voor zowel video als foto is de textuur weergave. In de tests bleek veel ruis op te treden. Dat geldt zowel voor foto’s met daglicht als met weinig licht. Zeker vergeleken met de Samsung Galaxy S10+ is het duidelijk te zien in de voorbeeldfoto’s van DxOMark. In theorie zijn problemen met ruis deels op te lossen doormiddel van een software-update, maar we zien dat niet gauw gebeuren.

Andere merken passen (veel) meer ruisonderdrukking toe. Apple doet dit veel minder. Met ruisonderdrukking worden met algoritmes missende pixels ‘bedacht’ en toegepast, waardoor het lijkt alsof de camera scherper is. Overigens resulteert het niet per definitie in een mooiere foto. De camera aan de achterkant presteert beter op dit gebied, zoals bleek uit eerdere tests door DxOMark.

Bekijk ook iPhone 11 heeft een prima camera volgens DxOMark (maar er zijn betere) DxOMark is klaar met het testen van de iPhone 11 camera. Volgens de camera-experts is het een erg capabele camera. De iPhone 11 krijgt 109 punten, terwijl de iPhone XS Max met z'n twee camera's 106 punten scoorde.

TrueDepth-camera is de beste in zijn klasse

Waar presteert de iPhone beter in? Dat is hoofdzakelijk de TrueDepth-camera. Volgens DxOMark is dit het beste camerasysteem op dit moment om diepte mee te meten. De resultaten zijn consistent goed en het bokeh-effect is egaal over de foto.

Het TrueDepth-systeem maakt een 3D-kaart van je gezicht door duizenden infrarood puntjes op je gezicht te projecteren. Hiermee bepaalt het toestel de relatieve afstanden op je gezicht en kan de beste bokeh worden toegepast. Zo wordt een wazige achtergrond genoemd waarmee het onderwerp beter naar voren komt.

Bekijk ook TrueDepth: complete uitleg over de 3D-camera op iPhone en iPad Alles over de TrueDepth-camera die tegenwoordig in de iPhone en iPad Pro zit. Deze 3D-camera kan diepte zien voor gezichtsherkenning met Face ID en Animoji. Hier lees je hoe het werkt.

Andere voordelen van de iPhone 11 Pro selfiecamera zijn de realistische kleurweergave, goede focus en degelijke videostabilisatie. Ook Smart HDR presteert goed in de tests. Apple lijkt vooral te moeten verbeteren op de ruisonderdrukking. We hopen daarom dat we dit jaar al verbeteringen zullen zien. Het eerste nieuwe toestel dat op de planning staat is de iPhone SE 2, maar daarin verwachten we geen enorme verbeteringen ten opzichte van de iPhone 11-lijn. Pas bij de andere 2020 iPhones van het najaar innoveert Apple wat betreft de camera’s. Volgens geruchten komt er een time-of-flight 3D-camera aan.

Bekijk ook Time-of-flight camera: dit zijn de voordelen van een 3D-camera Volgens geruchten krijgen de 2020 iPhones een heuse time-of-flight-camera. Dit is een nieuw soort 3D-camera, maar wat heb je hier eigenlijk aan? Wat zijn de voordelen van zo'n time-of-flight camera? We zetten ze op een rijtje.