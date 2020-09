Wil je niet dat je contactpersonen kunnen zien wanneer jij voor het laatst online geweest bent in WhatsApp? De Laatst gezien-functie is eenvoudig uit te schakelen. In deze tip lees je hoe je dat doet.

In WhatsApp voor de iPhone kunnen anderen zien wanneer je voor het laatst online bent geweest. Probeer je iemand te negeren of heb je ruzie met iemand, dan kan het handig zijn als anderen je status niet kunnen zien. Gelukkig kun je in WhatsApp het tijdstip verbergen, waarop je voor het laatst actief bent geweest.

Wat is Laatst gezien-status?

Met de Laatst gezien-status kunnen je contacten zien wanneer jij voor het laatst online geweest bent in WhatsApp. Hierdoor zien mensen wanneer je WhatsApp voor het laatst gebruikt hebt. Dit kan soms handig zijn, maar ook ongewenst als je bijvoorbeeld een bepaald bericht niet wil beantwoorden. Door deze functie uit te schakelen, kunnen contactpersonen niet klagen dat je wel online geweest bent maar het bericht niet beantwoord hebt.

Laatst gezien-status in WhatsApp uitschakelen

Volg deze stappen om de Laatst gezien-status in WhatsApp uit te schakelen:

Open WhatsApp op je iPhone. Tik onderin de app op Instellingen. Tik op Account > Privacy. Bovenin het scherm zie je de optie Laatst gezien. Tik erop en je kunt bepalen of iedereen, alleen je contacten of niemand je laatst gezien-status mag zien.

De optie Iedereen betekent dat ook mensen die niet in jouw adresboek staan kunnen zien wanneer jij voor het laatste online geweest bent, terwijl dit bij Mijn contacten alleen geldt voor de mensen in je adresboek. Schakel je de functie helemaal uit (Niemand), dan kun je ook bij andere contacten niet zien wanneer zij voor het laatst online geweest zijn. Wil je alles weten over WhatsApp en privacy? Lees dan onze gids waarin we ook onderwerpen als beveiliging en encryptie aan de orde stellen.

Zet je liever de blauwe vinkjes in WhatsApp uit, waardoor anderen niet kunnen zien dat je hun bericht gelezen hebt? In onze tip blauwe vinkjes uitzetten leggen we uit hoe we dat doen.

