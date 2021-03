Een opmerkelijk patent van Apple is opgedoken. Apple zou het bijzondere kaasraspdesign van de Mac Pro ook voor de iPhone voor ogen hebben. Maar wat is hier het voordeel van?

Apple dient met enige regelmaat nieuwe patenten in, met allerlei uiteenlopende ideeën. Zo bedacht Apple al slimme kleding met knoppen, overweegt Apple nog steeds Wrist ID voor de Apple Watch en zien we hoe de toekomstige Lightning-vervanger eruit kan zien. Deze keer is er een patent die de iPhone een opvallend uiterlijk geeft. Het patent omschrijft namelijk hoe het kaasraspdesign van de Mac Pro op de iPhone kan werken.



‘Kaasraspdesign van Mac Pro ook op de iPhone’

Toen Apple in 2019 de Mac Pro onthulde, viel vooral het ontwerp op. Het dubbele gaatjespatroon van de Mac Pro (en ook het Pro Display XDR), heeft vooral voordelen voor de koeling. De Mac Pro ontkwam er echter niet aan dat de vergelijking met een kaasrasp snel gemaakt werd. Dat weerhoudt Apple er niet van om het kenmerkende ontwerp ook op andere apparaten toe te passen.

In het patent omschrijft Apple dat de technologische verbeteringen van de laatste jaren zorgen voor een betere performance van toestellen. Maar het blijft een uitdaging om de warmte die vrijkomt goed af te voeren. Hierdoor wordt de daadwerkelijke performance ingeperkt. Het kaasraspontwerp van de Mac Pro kan daarom ook op de iPhone voordelen hebben.

In het patent is te zien dat dit ontwerp in de randen van de iPhone verwerkt zijn. Warme lucht kan daardoor via de zijkanten afgevoerd worden. Volgens het patent zorgt dit ook voor een betere grip, al hopen we dat de gaatjes niet té scherp zijn. Apple denkt zelfs dat het ontwerp met de nodige kleuren kan zorgen voor een aangenaam effect. Bovendien zorgt dit ontwerp voor een stevigere behuizing.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Apple dit ontwerp daadwerkelijk gaat toepassen op de buitenkant van de iPhone. Dit heeft namelijk ook grote gevolgen voor de waterbestendigheid van het toestel. Waar het mogelijk wel een toevoeging kan zijn, is de binnenkant van het toestel. In het patent beschrijft Apple dan ook dat een dergelijk ontwerp voor sommige onderdelen kan bijdragen aan de stevigheid van het toestel.

Prullenbakdesign laat Apple nog niet los

Overigens is in het patent ook een computer te zien die qua ontwerp sterk overeenkomt met de bekende prullenbak-Mac Pro uit 2017. De Mac Pro was destijds een kleine ronde cilinder die je kon openschuiven. In het patent laat Apple opnieuw zo’n ontwerp zien, maar dan gecombineerd met het kaasrasppatroon van de huidige Mac Pro. Of het ooit zover komt is nog maar de vraag, maar Apple zou wel werken aan een nieuwe kleine Mac Pro voor dit jaar. Als we de geruchten mogen geloven krijgt deze meer een vierkant ontwerp.

Apple dient met grote regelmaat veel nieuwe patenten in en het is dus nog maar de vraag in hoeverre de ideeën realiteit worden. Op iCulture lichten we zo nu en dan interessante en opvallende patenten uit, waar je hier meer voorbeelden van vindt.