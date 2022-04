Apple zou in 2023 een iMac met M3-chip willen uitbrengen, zegt Mark Gurman in zijn Power On-nieuwsbrief

iMac met M3 in 2023

Apple is zo’n beetje klaar met de uitrol van de M1-chip in verschillende Mac-modellen en het wachten is op de opvolger M2. Ondertussen wordt in Cupertino ook al gewerkt aan de derde generatie silicium voor de Mac: de M3-processor. Een iMac met M3 zou al in ontwikkeling zijn, maar komt dit jaar nog niet uit. Gurman gokt op 2023 voor de release. De M3 zal ongetwijfeld ook in andere Macs en iPads terechtkomen. Daarnaast is hij ervan overtuigd dat er nog een iMac Pro aan komt, maar niet op korte termijn. Apple bracht in 2017 een high-end model van de iMac uit, maar stopte er later weer mee. De toekomst van de iMac Pro is onzeker. Toch blijven de geruchten terugkomen dat Apple nog wel aan een opvolger werkt, voorzien van mini-LED scherm.



Eerst nog meerdere M2-Macs

Momenteel werkt Apple aan meerdere computers met M2-processor, waaronder een MacBook Air , instapmodel MacBook Pro en een Mac mini . Daarnaast zijn er Pro/Max/Ultra-varianten gepland voor de professionele Macs. De M2-chip zou al in juni aangekondigd kunnen worden tijdens WWDC 2022 , waarna de bijbehorende Macs in de weken daarna op de markt komen. Opvallend aan eerdere geruchten is dat er een iMac wordt genoemd. Door de opmerkingen van Gurman ontstaat de indruk dat Apple met de iMac wel eens de M2-chip zou kunnen overslaan en moet wachten op de M3-chip.

Er is momenteel slechts één type iMac verkrijgbaar: het 24-inch model in verschillende kleuren uit begin 2021. Het is goed mogelijk dat Apple die niet elk jaar vervangt, ook niet nu de processorlijn in eigen huis wordt ontwikkeld. Naarmate de M-chips steeds krachtiger worden is de noodzaak om vaak te upgraden ook wat minder.