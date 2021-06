Apple is al jaren bezig met het maken van een eigen zelfrijdende auto. Het Apple Car-project, ook wel Project Titan genoemd, is de afgelopen jaren door meerdere personen bij Apple geleid. Bloomberg schrijft nu dat meerdere managers het team verlaten hebben, om inmiddels ergens anders aan de slag te gaan.



‘Topmanagers Apple Car vertrokken’

Er werken volgens Bloomberg honderden engineers bij Apple aan dit de technologie, plus nog een aantal medewerkers aan de daadwerkelijke auto. Doug Field, die voorheen bij Tesla werkte, staat aan het hoofd van deze divisie. Maar minstens drie van de managers die met hem werken, zouden nu vertrokken zijn. Het gaat onder andere om Dave Scott, Jaime Waydo en Benjamin Lyon, die verantwoordelijk waren voor respectievelijk de robotica, veiligheid en regelgeving en de opbouw van het originele autoteam. Mogelijk zijn er nog meer managers vertrokken.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple op het punt om deal te sluiten met bekende naam voor Apple Car-productie' Apple zou in een vergevorderd stadium zijn voor het sluiten van een deal voor de productie van de Apple Car. Daarbij zou Apple gekozen hebben voor een voor het bedrijf bekende naam.

Het is niet de eerste tegenslag voor Apple’s autodivisie. De afgelopen jaren is het project al meermaals opnieuw van start gegaan, nadat er meerdere keren op de rem getrapt werd. Nadat het plan eerst was om in de volste versnelling een eigen auto te bouwen, schakelde Apple een stapje terug om eerst te bouwen aan het zelfrijdende systeem. Inmiddels heeft Apple de afslag naar het bouwen van een eigen auto weer genomen.

Het is echter nog lang niet zeker of Apple uiteindelijk een eigen auto gaat uitbrengen. Als het zo ver komt, duurt het op z’n vroegst nog meerdere jaren tot de eerste auto van de band rolt. Tegelijkertijd zoekt Apple nog steeds naar nieuwe medewerkers, waardoor het er niet op lijkt dat Apple de stekker uit het project getrokken heeft van deze elektrische zelfrijdende auto. Het lijkt er daarmee niet op dat het project nu van de baan is.