Apple kwam vorig jaar zomer behoorlijk negatief in het nieuws. Een anonieme tipgever meldde aan The Guardian dat Apple externe inhuurkrachten had die Siri-conversaties analyseren en daardoor in feite meeluisteren met wat je als gebruiker zegt. Apple is hier nooit open over geweest, met als gevolg veel kritiek van privacy-organisaties en gebruikers. Ook wij vroegen ons af of Apple nog wel zo bezorgd was om jouw privacy. Al snel stopte Apple met het meeluisteren van Siri en ontsloeg de inhuurkrachten en kwam er een officiële verklaring van Apple omtrent de privacy van Siri. Apple nam maatregelen en luistert nu alleen mee als je hier zelf toestemming voor geeft. Maar voor Thomas le Bonniec, de klokkenluider die het balletje aan het rollen bracht, is dat niet genoeg. Hij vindt dat er veel te weinig actie genomen is tegen Apple. Le Bonniec was één van de inhuurkrachten.



Siri-klokkenluider maakt zichzelf bekend

In een brief, die Thomas le Bonniec gestuurd heeft naar alle Europese privacy-instanties, zegt hij dat “het zorgwekkend is dat Apple (en ongetwijfeld niet alleen Apple) fundamentele rechten en wetten blijft negeren en overtreden en doorgaan met het massaal verzamelen van data.” Hij is vooral bang dat grote techbedrijven door kunnen blijven gaan met het afluisteren van bevolkingsgroepen. Door zichzelf te openbaren wil hij met dit protest dat bedrijven als Apple harder aangepakt worden.

Hij vindt dat Apple gestraft moet worden en de consequenties van het overtreden van de regels moet ondergaan. Wat er dan precies volgens hem gedaan moet worden, is niet helemaal duidelijk. Hij wil op zijn minst dat er meer onderzoek gedaan wordt. In zijn tijd als inhuurkracht heeft hij dagelijks honderden opnames beluisterd, vaak die per ongeluk geactiveerd werden. Gebruikers waren hier vaak niet eens van bewust. De opnames werden meegenomen in een dataset om de transcripties te verbeteren. Waar hij ook over valt, is dat de opnames niet alleen beperkt waren tot gebruikers van de iPhone, iPad, Mac en Apple Watch, maar ook van familieleden of vrienden in de buurt. Hij hoorde heel veel vertrouwelijke info en vindt dat Apple daar de consequenties nog niet van ondervonden heeft.

Ben jij het met Le Bonniec eens of vind je dat Apple genoeg gedaan heeft en gestraft is? Laat het ons weten in de reacties. Sinds iOS 13.2 en de andere versies, is het mogelijk om je Siri-opnames te verwijderen. In onze tip lees je hoe je dat doet.