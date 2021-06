Elk jaar kondigt Apple functies aan waardoor ontwikkelaars van bestaande apps in de knel komen. Hebben ze nog wel bestaansrecht als het standaard in iOS zit? Deze functies in iOS 15 en de andere platformen kunnen apps van derden overbodig maken.

We zeggen ‘kunnen overbodig maken’, want lang niet altijd krijg je van Apple alle functies die je ook in gespecialiseerde apps vindt. Zo kun je in iOS 15 wel EXIF-data van foto’s bekijken en de datum aanpassen, maar daar blijft het bij. Er is dus nog steeds ruimte voor apps die veel meer functies te bieden hebben. Het is dus lang niet altijd zo dat de standaardfunctie van Apple concurreert met de app van een ontwikkelaar. Maar er zullen ook gewone gebruikers zijn die er meer dan genoeg aan hebben. We bekijken in dit overzicht een aantal functies waar je voorheen apps van derden voor nodig had – al zijn er ook situaties waarbij apps van derden nog steeds zin hebben.



#1 VPN-apps

Met iCLoud+ biedt Apple voortaan een eigen VPN-dienst aan, waarbij je IP-adres wordt vervangen door een anoniem IP-adres. Bovendien komt het opgevraagde webadres via een tweede server binnen, zodat er geen verband te leggen is tussen jouw identiteit en de informatie die je hebt opgevraagd. Je IP-adres kan dus niet meer worden getrackt. Dit biedt basisfunctionaliteit: het verbergt alleen de echte locatie. Bij VPN-apps van derden heb je vaak meer mogelijkheden: je kunt aangeven via welk land je wilt internetten, zodat je toch content met regioblokkade kunt bekijken. Dit geldt bijvoorbeeld voor internationale versies van Netflix. Apple biedt de mogelijkheid niet om zelf je land te kiezen.

#2 Codes voor tweefactorauthenticatie

Apple biedt met iCloud Sleutelhanger al de mogelijkheid om je wachtwoorden vast te leggen, zodat je vaak geen aparte apps voor wachtwoorden meer nodig hebt. Met de komst van iOS 15 kun je ook codes voor tweefactorauthenticatie maken, zonder dat je authenticatie-apps van derden nodig hebt. Er is daardoor steeds meer overlap met bestaande apps zoals 1Password en Google Authenticator.

#3 Livetekst vervangt Google Lens

Met Livetekst kun je tekst lezen in foto’s en de tekst vervolgens kopiëren naar een notitie. Ook kun je bijvoorbeeld een telefoonnummer op een foto selecteren en meteen bellen. Dit kon al met Google Lens, waardoor deze functie voor iPhone-gebruikers niet meer nodig is. Er is nog wel een verschil: terwijl je met Google Translate ook teksten op foto’s kunt laten vertalen van en naar het Nederlands, kan dat bij Apple nog niet. Alleen Engels en Chinees worden ondersteund.

#4 EXIF-data van foto’s bekijken

We noemden het hierboven al: EXIF is een nieuwe optie in de Foto’s-app, waarmee je kunt kijken waar een foto is gemaakt, met welke camera en op welk tijdtip. Je kunt ook de datum en tijd aanpassen van een foto. Maar veel meer is er niet mogelijk. Daardoor worden apps als Metapho niet helemaal overbodig. We blijven deze apps dan ook nog steeds noemen in onze tip over EXIF-data bekijken op de iPhone.

#5 Rondkijken en jezelf oriënteren in Apple Kaarten

Google Maps had al de mogelijkheid om met AR rond te kijken. De app herkent dan de gebouwen in de omgeving en legt uit in welke richting je moet lopen. Bij Apple Kaarten kan dat vanaf iOS 15 ook. De app vergelijkt jouw omgeving met de database van gebouwen en geeft vervolgens aan welke straat je in moet lopen. Je krijgt ook meer details over bedrijven en winkels in je omgeving. Net als bij de Look Around-functie is dit nog maar op een beperkt aantal locaties beschikbaar, dus het is nog lang geen bedreiging voor Google Maps.

#6 Videobellen op het web

Zoom biedt het al vanaf het begin: anderen uitnodigen met een linkje en die vervolgens in je agenda zetten. Bij Apple komt het dit najaar in FaceTime beschikbaar. Je kunt dan ook videobellen via het web met mensen die alleen een Android- of Windows-toestel hebben. Apple heeft de app ook een make-over gegeven met bijvoorbeeld een rasterweergave, zodat je meer mensen tegelijk kunt zien. De achtergrond kan onscherp worden gemaakt met een nieuwe portretfunctie. Maar FaceTime loopt nog steeds achter op gespecialiseerde videobel-apps, wat wel blijkt uit het feit dat Apple intern en voor sessies zoals Zomerkamp en Today at Apple een heel andere dienst gebruikt: WebEx.

De kans dat mensen nu Zoom aan de kant zetten is niet zo groot. Apple zal echt wat meer te bieden moeten hebben. Toch is FaceTime voor privégesprekken nog wel een prima optie: je kunt spontaan iemand bellen, het kost helemaal niets (ook niet als je langer dan 40 minuten wilt bellen) en met functies als Center Stage ben je altijd goed in beeld. Dat laatste werkt trouwens ook in Zoom.

#7 Mindful met de Apple Watch

De Ademhaling-app op de Apple Watch krijgt een make-over met meer mindfulness-functies. Je moet je bijvoorbeeld dingen inbeelden terwijl je, kort gezegd, naar een animatie met bewegende vlekken kijkt. Dit is de functie Reflect: je kunt daarmee mediteren over een bepaald onderwerp terwijl je een animatie te zien krijgt. Dit vervangt echter nog niet de gespecialiseerde apps zoals Headspace, die veel uitgebreidere trainingsprogramma’s te bieden hebben.

#8 Share Play: samen video’s kijken

Apps zoals Netflix hadden al een functie om samen te kijken. Je krijgt dan beide hetzelfde op het scherm te zien, alsof je bij elkaar zit. Dit komt in het najaar ook naar je iPhone, iPad en andere apparaten in Apple TV+. Apple biedt ook externe diensten de mogelijkheid om het in te bouwen, maar Netflix is niet van de partij dus je zult nog steeds gebruik moeten maken van de eigen oplossing van Netflix. Disney+ en diverse andere namen doen wel mee.

#9 Focus: meer concentratie

Er zijn apps waarmee je je beter kunt concentreren, zoals Forest. Daarbij laat je een bos groeien terwijl jij lekker aan het werk bent. Zolang je met je vingers van je iPhone af blijft, groeit het bos verder. Er zijn ook zogenaamde Pomodoro-apps waarmee je 25 minuten geconcentreerd gaat zitten werken. De nieuwe Focus-functie voor iPhone, iPad en Mac is een mooie aanvulling daarop. Maar een echte vervanger is het niet.

Met Focus voorkom je afleiding door notificaties te filteren. Je kiest een Focus-optie en geeft aan welke apps je wilt gebruiken als je geconcentreerd werkt. Ook kun je een apart beginscherm aanmaken voor geconcentreerd werken, zodat je alleen relevante apps in beeld ziet. Anderen kunnen ook jouw status zien, zodat ze weten dat je niet afgeleid wilt worden. Dit is een functie die standaard in iOS 15 zit en iets wat apps van anderen niet zo snel kunnen imiteren.

