De aankondiging van iOS 18 moet een schok zijn geweest voor sommige appmakers. In één klap wordt hun app overbodig of een stuk minder aantrekkelijk, omdat het standaard in iOS 18 of een van de andere software-updates zit. Dit zijn de 'sherlocked' apps die Apple in iOS 18 overbodig maakt.

Het leven van een appmaker gaat niet altijd over rozen. Soms duikt er een concurrent op die je app heeft nageaapt, soms is er een hype rondom een app waardoor jouw app het nakijken heeft. En het komt ook voor dat Apple besluit om bepaalde functies standaard in iOS in te bouwen. Dat heet ‘sherlocked’ en is vernoemd naar een app uit de jaren negentig van de vorig eeuw, genaamd Watson. Deze app voor macOS 8 kostte 29 dollar en was bedoeld om bestanden lokaal en op het web te doorzoeken. Het werd in één klap overbodig toen Apple een eigen zoekapp met de naam Sherlock uitbracht. Inmiddels zijn we bijna dertig jaar verder en is ‘sherlocking’ nog steeds een ding. Want ook met de komst van iOS 18 worden sommige apps overbodig.

Voor makers van apps kan het soms een bitter pil zijn als Apple precies dezelfde functies aanbiedt. Maar het hoeft niet altijd een probleem te zijn: de doelgroep van deze standaardapps zijn mensen die toch al niet van plan waren om een third party-app te betalen. Vorig jaar verscheen bijvoorbeeld de Dagboek-app van Apple en het leek erop dat Day One wel kon inpakken. Dat bleek uiteindelijk wel mee te vallen.

Wachtwoorden-apps: 1Password, LastPass en meer

Je kan het niet gemist hebben: Apple heeft een losstaande Wachtwoorden-app voor iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia uitgebracht, die op termijn ook naar Windows komt. Er zat wel een wachtwoordfunctie in de Instellingen-app, maar als losse app is de kans groter dat mensen het gaan gebruiken. Deze app doet hetzelfde als third party-apps en bevat de meest gebruikelijke functies zoals het opslaan van inloggegevens, genereren van eenmalige autorisatiecodes, genereren van moeilijk te raden wachtwoorden en het bewaren van wachtwoorden voor wifi-netwerken. Apps van derden bieden vaak ook support voor Android, Windows en Linux, maar dat is voor mensen die alleen Apple-producten gebruiken niet relevant. Wat wél relevant is, is dat je in apps van derden vaak gegevens van creditcards en bankpassen en beveiligde notities kunt opslaan. Voor gebruikers van bijvoorbeeld 1Password kan dit een reden zijn om toch te blijven betalen voor deze app.

Rekenmachine-apps: Soulver, PCalc

De komst van de Rekenmachine-app naar de iPad heeft lang geduurd, maar zal uiteindelijk geen grote impact hebben op apps van derden. Third party-rekenmachines voor iPad zijn geen noemenswaardig grote categorie en de enige grote naam (PCalc) heeft zoveel fans dat de gebruikers deze app wel trouw zullen blijven.

Wel verraste Apple gebruikers met een interessante nieuwe functie: Wiskundenotities. Daarmee worden apps zoals Soulver overbodig. Hiermee kun je wiskundige vergelijkingen uitschrijven, waarna ze worden opgelost. Dit lijkt erg op de nieuwe functie die Apple heeft uitgebracht en wat dat betreft zouden Soulver en soortgelijke apps zoals Microsoft Math Solver, Photomath en MyScript Calculator het wel eens lastig kunnen krijgen. Meer apps voor het oplossen van wiskundesommen zie je in het overzicht hieronder.

Spellingscontrole: Grammarly

Eerlijk gezegd was de situatie voor spellingscontrole-apps al wat moeizaam geworden door de komst van ChatGPT en soortgelijke diensten. Je kunt hiermee teksten laten controleren op spelfouten en het zit ook al in diverse apps van derden ingebouwd. Zo kun je bijvoorbeeld in de Spark-mailapp antwoorden op e-mails genereren, tekst controleren op fouten en teksten inkorten, van toon veranderen of langer maken. In de Engelstalige markt is Grammarly marktleider als het om spellingscontrole gaat. Je kunt hiermee je grammatica en spelling verbeteren, aangestuurd door machine learning. Het werkt redelijk goed, maar de gratis versie is beperkt. Niet iedereen zal bereid zijn om ervoor te betalen.

Met Apple Writing Tools krijg je gratis functies om geschreven teksten te verbeteren. Je vindt deze tools in iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia en krijgt hulp bij het herschrijven, controleren en samenvatten van tekst. Dit werkt in de Mail, Notities, Pages en apps van derden. Met Writing Tools kun je je aantekeningen uitwerken, teksten precies de juiste toon geven of een mail laten inkorten. De Rewrite-functie kan bestaande teksten herschrijven, zodat het beter aansluit bij de doelgroep. Je krijgt verbeteringen te zien met uitleg erbij, waarbij je zelf kunt besluiten of je het gebruikt.

Grammarly hoeft nog geen faillissement aan te vragen, want Writing Tools maakt deel uit van Apple Intelligence. Dat wordt pas later dit jaar uitgerold en werkt voorlopig nog niet in het Nederlands. Je moet de taal op Engels (VS) hebben ingesteld.

AI-diensten: ChatGPT, Gemini

Het klinkt misschien wat vreemd, omdat Apple met OpenAI samenwerkt voor de Apple Intelligence-functies. Mogelijk gaat Apple later ook nog samenwerken met andere aanbieders van generatieve AI, zoals Google Gemini. Hoe dan ook: Apple biedt het gebruik van de AI-functies gratis aan en daarbij krijg je toegang tot het nieuwste ChatGPT-model 4.0. Dit kan betekenen dat minder mensen kiezen voor een betaald abonnement. Tijdens de aankondiging zei Craig Federighi wel dat betalende ChatGPT-gebruikers extra functies krijgen, maar we weten nog niet wat dat is. Veel mensen zullen alleen de meest gangbare ChatGPT-functies gebruiken, zoals het samenvatten van teksten en het genereren van plaatjes en daarvoor kun je gratis bij Apple terecht.

Apple Kaarten krijgt in iOS 18 een update waarmee je zelf wandelroutes kunt plannen en offline opslaan. Dit geldt ook voor Nederland, België en andere landen buiten de VS. Dit maakt apps waarmee je eigen routes kunt plannen (zoals Magic Earth en Topo GPS) overbodig.

Je kunt ook hike-routes plannen in de Nationale Parken in de VS en deze routes opslaan met eigen notities. Het zou een bedreiging kunnen zijn voor Alltrails en soortgelijke apps, maar er is één grote beperking: het werkt bij Apple alleen in de VS. Alltrails heeft een grote community en heeft routes op allerlei plekken, van een grenswandeltocht van 40 km rondom Roosendaal tot een groene wandelroute in Dalfsen. Dus niet alleen Nationale Parken en veel meer landen.

Satellietberichten: Garmin InReach

Als je op een lange hike gaat, kan het zomaar gebeuren dat je in de problemen komt op een plek waar geen mobiele dekking is. Je pakt dan je Garmin InReach en stuurt een tekstbericht via de satelliet. Daarbij kun je kiezen uit zelfgeschreven berichten, check-in berichten om anderen te laten weten wat je status is, of standaardberichten zoals “Alles OK hier”. Een bericht kan maximaal 160 tekens bevatten.

Als je de Garmin Explore, Earthmate of Garmin Messenger-app op je smartphone hebt kun je deze koppelen met het InReach-toestel en het bericht sneller en eenvoudiger typen op je smartphone. Ook in Nederland kun je deze Garmin InReach-apparaten met tweezijdig berichtenverkeer kopen voor rond de 300 euro. Op zich niet duur, maar je hebt er nog wel een databundel voor nodig. Ga je bijvoorbeeld twee maanden rondtrekken, dan kost je dat ca. 150 euro. Dit is inclusief 10 tekstberichten per maand, 3 berichten buiten de bundel en 1 maand tracking. Standaardberichten en SOS-berichten zijn onbeperkt bij het abonnement inbegrepen en een aangepast bericht van maximaal 160 tekens buiten de bundel kost €0,55.

Apple heeft nog niets gezegd over de abonnementskosten en de kosten per bericht, maar we weten één ding zeker: als je een iPhone 14 of nieuwer hebt, hoef je geen extra hardware aan te schaffen. Het zal voorlopig alleen in de VS beschikbaar zijn en komt later ook naar andere landen.

Vensterbeheer op de Mac: Magnet, Moom

Misschien heb je nog nooit een app voor vensterbeheer gebruikt op de Mac. Met deze nieuwe functie in macOS Sequoia ga je erachter komen wat je hebt gemist. Apps zoals Magnet en Moom zorgen ervoor dat je je schermruimte efficiënter kunt gebruiken en dat vensters mooi georganiseerd zijn. De vensters springen meteen naar de juiste plek op het scherm, zoals op de afbeelding hieronder. Sommige apps kunnen nog op de achtergrond aanwezig zijn, maar Safari en de Kaarten-app nemen precies 3/4e deel van het scherm in beslag, zodat je bijvoorbeeld gemakkelijk een reis kunt plannen.

Er zijn nog veel meer van dergelijke apps, zoals BetterSnapTool en Rectangle. Deze zijn in macOS Sequoia overbodig, heb je die eenmaal aangeschaft, dan is er natuurlijk geen reden om naar de gratis variant van Apple over te stappen. De apps krijgen immers zelden nieuwe functies en doen precies wat je wilt: je vensters rangschikken. Waarschijnlijk bieden apps van derden meer opties, zoals de grootte van vensters kiezen, vensters aan een zijkant van het scherm vastmaken en dergelijke.

Nog meer overbodige apps door iOS 18

Er zijn nog wel meer apps die door de komst van iOS 18 en de andere software-update mogelijk overbodig worden. Hier zijn nog een paar:

Aangepaste emoji : voor de komst van Gemnoji worden apps zoals Newji overbodig. Je kunt hiermee eigen emoji maken op basis van trefwoorden.

: voor de komst van Gemnoji worden apps zoals Newji overbodig. Je kunt hiermee eigen emoji maken op basis van trefwoorden. iPhone Mirroring op de Mac : deze veelbelovende functie is al mogelijk met de app Bezel, maar vereist dan wel een dat de iPhone met de Mac is verbonden. Bij Apple’s aasntaande functie werkt het volledig draadloos.

: deze veelbelovende functie is al mogelijk met de app Bezel, maar vereist dan wel een dat de iPhone met de Mac is verbonden. Bij Apple’s aasntaande functie werkt het volledig draadloos. Telefoongesprekken opnemen : het is eerder een nichefunctie, maar toch is het handig als het straks standaard in iOS 18 zit: het opnemen van telefoongesprekken. Eerder had je hiervoor Truecaller en soortgelijke apps nodig, met bijpassende privacybezwaren.

: het is eerder een nichefunctie, maar toch is het handig als het straks standaard in iOS 18 zit: het opnemen van telefoongesprekken. Eerder had je hiervoor Truecaller en soortgelijke apps nodig, met bijpassende privacybezwaren. Audio uitschrijven en samenvatten: het maken van een transcriptie en samenvatting kan niet alleen bij telefoongesprekken maar ook bij audio-opnames in apps zoals Notities. Met VoicePen, Otter en het Nederlandse MacWhispr was dit al mogelijk voor audio-opnames.

Misschien heeft Jordi Bruin van MacWhispr alweer ideeën voor een nieuwe app?

Conclusie: veel apps overbodig geworden door iOS 18?

Als je naar de hierboven besproken apps kijkt, dan lijken vooral de wandelapps en de apps die nu al betaalde AI-functies bieden de grootste klap te krijgen door de nieuwe aankondigingen. Het kan echter nog wel even duren voordat de makers hiervan iets gaan merken en sommige apps hebben als pluspunt dat ze via hun community al heel veel extra routes en functies aanbieden, die Apple niet zomaar kan nadoen. De trails-functies voor wandelaars werkt voorlopig alleen in Nationale Parken in de VS en ook de topografische kaarten zijn alleen in de VS te raadplegen. Er is nog genoeg potentie buiten de VS.

Apps waarmee je tekst kunt herschrijven, samenvatten en op fouten kunt controleren, kunnen ook een klap krijgen, vooral als ze zich op Engelstalige functies hebben toegelegd. Maar omdat Apple Intelligence voorlopig nog niet beschikbaar komt, hebben ze tijd genoeg om hun aanbod alvast aan te passen, zodat het aantrekkelijk blijft om ervoor te betalen.

Voor veel apps geldt echter ook, dat gebruikers toch al niet van plan waren om ervoor te betalen, waardoor ze in feite geen klanten kwijtraken. Sterker nog: apps voor bijvoorbeeld vensterbeheer kunnen ervoor zorgen dat er juist meer klanten komen, aangezien veel mensen nu voor het eerst erachter komen dat dergelijke apps bestaan.

