Capcom heeft Resident Evil 2 uitgebracht op de iPhone, iPad en Mac. Deze remake is de vierde titel in de Resident Evil-serie die je op je Apple-devices kunt spelen.

Je kunt de game gratis downloaden en het eerste gedeelte spelen, maar voor de volledige survival horror-schietgame moet je €9,99 uitgeven. En dat is nog een koopje, want na 8 januari gaat de prijs omhoog naar €39,99. Alle in-game beloningen kun je krijgen door nog eens €1,99 uit te geven. De game is universeel, dus met één aankoop kun je spelen op alle geschikte apparaten. Wel worden er vrij forse systeemeisen aan gesteld. Je hebt een iPhone 15 Pro of één van de modellen uit de iPhone 16-serie nodig om de game te kunnen spelen. Op de iPad en Mac moet je minimaal beschikken over een M1-chip. Speel je op meerdere devices, dan wordt je voortgang gesynchroniseerd.

Resident Evil 2 nu op iPhone, iPad en Mac

Ook op het gebied van opslagruimte stelt Resident Evil 2 behoorlijke eisen. Zo heb je voor de iPhone-versie van de game ongeveer 1GB ruimte nodig, terwijl de Mac-versie rond de 30GB in beslag neemt. Bij installatie op de Mac raadt Capcom aan dat er tijdens het installatieproces ongeveer twee keer de grootte van de app aan opslagruimte beschikbaar is, dus ruim alvast je Mac op om te zorgen dat er zeker 50GB tot 60GB vrije ruimte is.

Deze Japanse trailer (waar de game Biohazard RE:2 heet) geeft een indruk hoe het er op mobiele devices uit ziet:

Hieronder wat beelden van de PlayStation-versie:

In oktober 2024 werd al bekend dat Resident Evil 2 naar de iPhone, iPad en Mac zou komen en er werd toen ook al een datum genoemd: 31 december 2024. Net als vorige keer bij de remake van Resident Evil 4 (2023) komt de game toch iets eerder beschikbaar. Resident Evil 2 is de vierde titel in de serie die mobiel te spelen is op je iPhone en iPad, na Resident Evil Village (oktober 2023), Resident Evil 4 (december 2023) en Resident Evil 7 Biohazard (juli 2024).

Vorige mobiele versie is geflopt

Het is opvallend dat Capcom blijft doorgaan met het uitbrengen van mobiele versies, want volgens schattingen is de vorige release, Resident Evil 7, grotendeels geflopt. De game verscheen in juli 2024 op iOS en is volgens schattingen door minder dan 2.000 mensen gekocht. Resident Evil zou maar $30.000 op hebben gebracht en daarvan moest ook nog 30% worden afgedragen aan Apple. Op consoles ging Resident Evil 7 meer dan 10 miljoen keer keer over de toonbank. Eén van de problemen was de omvang van 25GB, waardoor het wel een halfuur kon duren om de game binnen te halen. Deze game kostte €19,99 bij de release, maar die prijs is inmiddels gezakt naar €7,99.

Is Resident Evil 2 hetzelfde lot beschoren? Capcom kiest in ieder geval een lagere instapprijs van €9,99 om alvast een grote groep spelers binnen te hengelen. Resident Evil 2 was een enorm succes op consoles en zou het ook een stuk beter kunnen doen op iPhone en iPad.

Eerdere Resident Evil-games zijn verdwenen

In het verleden hebben we geschreven over Resident Evil 4 (2009) en Resident Evil Mercenaries Vs (2011), maar die games zijn alweer uit de App Store gehaald. Met de meest recente remake van Resident Evil 4 (2023) heeft Capcom dit enigszins goedgemaakt, maar hou er rekening mee dat je deze games niet tot in het oneindige kunt blijven spelen er dat over een jaar of tien opeens weer de zoveelste remake uit kan komen.

Hieronder zie je alle overige titels die momenteel te downloaden zijn.