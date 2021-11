We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: The Shrink Next Door

The Shrink Next Door is een tragikomische serie gebaseerd op een waargebeurd verhaal, waaruit eerder een podcast ontstond en nu een meerdelige serie. Een psychiater (Paul Rudd) graaft zich dieper en dieper in het leven van de patiënt (Will Ferrell) in en neemt op allerlei vlakken zijn leven over. Marty heeft veel vertrouwen in zijn onconventionele psychiater, maar zijn zus (Kathryn Hahn) vertrouwt het niet. Die argwaan blijkt terecht. Je kunt nu alvast drie van de acht afleveringen kijken. Wekelijks volgen nieuwe.

Bekijken: The Shrink Next Door





Bastille Day

Te zien bij: Netflix

De zakkenroller Michael rolt per ongeluk een terrorist met een bom. Als de bom vlak daarna afgaat is Michael de enige verdachte van de CIA. Agent Sean heeft Michael al snel te pakken, maar ziet in dat hij niet de dader is en dat hij wel kan helpen de echter daders te pakken.

Red Notice

Te zien bij: Netflix

Een FBI-profiler zit achter de meest gezochte kunstdief ter wereld aan en wordt met tegenzin zijn partner om een boef te pakken die hem altijd net een stap voor is.

Scoob!

Te zien bij: Amazon Prime Video

Na honderden opgeloste zaken en gezamenlijke avonturen worden ze geconfronteerd met hun grootste, uitdagendste mysterie tot nu toe: een complot om de geesthond Cerberus op aarde los te laten.

Infinite

Te zien bij: Amazon Prime Video

Evan McCauley kan dingen die hij nooit geleerd heeft en herinnert plekken waar hij nooit geweest is. Hij staat op de rand van een zenuwinstorting als een geheimzinnige groep, ‘Infinites’, hem vertelt dat zijn herinneringen echt zijn.

Clint Eastwood: A Cinematic Legacy

Te zien bij: Ziggo

Een stoere kerel. Westernster. Oscarwinnaar. Er zijn maar een paar artiesten in de geschiedenis van de film met een langere schaduw dan die van Clint Eastwood. Terwijl hij zijn achtste decennium in de film ingaat, zet Warner Bros. dit icoon van de film (acteur, producent, regisseur, meesterlijk filmmaker) in het zonnetje met een documentaire over Eastwoods volledige en opmerkelijke carrière.

Wu-Tang: An American Saga (S02)

Te zien bij: Videoland

New York City is het toneel van crack en geweld in de jaren 90. In Staten Island probeert Bobby Diggs, alias RZA, aan de ellende en de gevaren te ontkomen door zich op hiphop storten. Zijn oudere broer, Devine, ziet daar helemaal geen brood in. Maar Bobby weet een groep jongens bij elkaar te brengen. Zij worden heen en weer geslingerd tussen muziek en misdaad.

De Jacht Op De Mocro Maffia (S03E01)

Te zien bij: Videoland

Misdaadjournalist John van den Heuvel brengt met unieke beelden en exclusieve interviews de opkomst en val van Neerlands beruchtste gangsters van dit moment in beeld; Ridouan Taghi en Saïd Razzouki. De vierdelige miniserie zie je vanaf 24 april, elke vrijdag.

Tesla

Te zien bij: Film1

Nikola Tesla vecht een zware strijd om zijn nieuwe uitvinding van de grond te krijgen. Ontevreden over de hebzucht van zijn concullega Thomas Edison werkt hij aan een wisselstroomgenerator en -motor. Als Europeaan kan hij maar moeilijk aarden in Amerika waar de industriële revolutie nog in zijn kinderschoenen staat en waar het intellectueel eigendom menig addertjes onder het gras verbergt.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Te zien bij: Pathé Thuis

Shang-Chi moet het verleden confronteren dat hij achtergelaten dacht te hebben, terwijl hij in het web van de mysterieuze Ten Rings-organisatie wordt getrokken.