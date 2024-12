Zakelijke reizigers die met de auto op pad zijn, kunnen nu ook hun parkeeracties regelen via de NS-app. NS combineert daarmee treinreizen, deelvervoer en eigen vervoer en hoopt daarmee een nieuwe groep reizigers aan te spreken. Door parkeren aan te bieden in de NS-app wordt de trein aantrekkelijker voor deze gebruikersgroep, zo blijkt uit een onderzoek van bureau MWM2.

Parkeren op straat met de NS-app

De nieuwe parkeerdienst in de NS-app is een aanvulling op P+R, waarbij je je auto bij het station parkeert om verder te reizen met de trein. De nieuwe functie is vooral handig voor reizigers die op andere plekken willen parkeren, dus niet bij het station.

NS-app met parkeren op straat.

Het parkeren op straat werkt als volgt: je komt aan op de bestemming en opent de NS-app. Door onderaan het scherm op ‘in de buurt’ te klikken krijg je een kaart te zien met de omringende parkeerzones, inclusief tarief. Kies de parkeerzone waarin je je bevindt en klik op ‘start parkeren’. Daarna worden de daadwerkelijke parkeerkosten in rekening gebracht, tot op de minuut nauwkeurig. Dit is handiger dan parkeren bij de paal, waarbij je vooraf moet weten hoe lang de afspraak gaat duren en de tijd altijd te kort of te lang inschat. De parkeerkosten verschijnen op de maandelijkse NS-factuur, samen met andere gemaakte kosten bij NS. Werkgevers kunnen de kosten eventueel verrekenen met het salaris van een werknemer, wanneer de afspraak privé was.

De nieuwe functie is mogelijk voor reizigers die via hun werkgever een NS Business-kaart hebben gekregen. Vanaf 2025 is het ook mogelijk om er gebruik van te maken als je een NS Flex-abonnement hebt, dus ook als particulier.

Op dit moment geldt de betaalfunctie alleen voor parkeren op straat, maar vanaf volgend jaar komen er ook parkeergarages bij. In feite is er niet veel verschil met de al bestaande parkeerapps voor iPhone. NS rekent echter €0,25 transactiekosten per parkeersessie en dat is iets goedkoper dan de meeste andere aanbieders die meestal boven de €0,30 in rekening brengen. Registreren van één of meer kentekens is gratis, dus je kunt je al voorbereiden op je eerste parkeeractie voordat je de deur uit gaat.