Nintendo stopt binnenkort met de ondersteuning van de populaire mobiele game Animal Crossing: Pocket Camp. Daardoor is de game niet meer te spelen. Maar voor fans is er goed nieuws, want er komt een vervanging. Animal Crossing: Pocket Camp Complete is nu alvast te pre-orderen.

In 2017 bracht Nintendo haar vierde mobiele game uit, genaamd Animal Crossing: Pocket Camp. Het is een gratis mobiele versie van de bekende Animal Crossing-reeks. Vooral in de coronaperiode werd de Nintendo Switch-versie (Animal Crossing: New Horizons) razend populair, maar ook daarvoor was het een geliefde serie. De mobiele versie was gratis te spelen, maar vereiste wel een online verbinding en bestond uit diverse in-app aankopen. Vandaag laat Nintendo weten dat alle online diensten van Animal Crossing: Pocket Camp stoppen en dat de game daardoor in zijn huidige vorm niet meer speelbaar is.

Update 28 oktober 2024: Animal Crossing: Pocket Camp Complete nu te bestellen Nintendo heeft vandaag Animal Crossing: Pocket Camp Complete, zoals de nieuwe betaalde offline versie van de mobiele game heet, in de App Store gezet. De nieuwe betaalde versie is vanaf 3 december te downloaden, maar je kan hem nu alvast pre-orderen. De nieuwe betaalde versie bevat alle content die de afgelopen zeven jaar in de gratis online-versie van Animal Crossing: Pocket Camp toegevoegd is. De gameplay is precies hetzelfde als de eerdere versie, maar dan dus zonder in-app aankopen. Je kunt je opgeslagen gegevens van de vorige versie tot 2 juni 2025 overzetten naar deze offline variant. Er zit ook nieuwe content in. Zo kun je een Camper Card van jezelf aanmaken, waarmee je jezelf introduceert aan andere spelers. Door de kaarten te scannen, kun je ze verzamelen en uitwisselen. Er is ook een nieuwe locatie om te bezoeken, genaamd Whistle Pass. Hier komen ook de spelers op bezoek waarvan je de Camper Card gescand hebt. Dit is een alternatief voor de bestaande online modus, waarbij je bij elkaars kampeerplek op bezoek gaat. Animal Crossing: Pocket Camp Complete is nu te pre-orderen in de App Store en kost eenmalig €9,99. De game is vanaf 3 december 2024 speelbaar. De online servers van de huidige gratis variant, sluiten zoals eerder aangekondigd op 28 november.

Hieronder volgt ons oorspronkelijke artikel van 22 augustus 2024

Online diensten Animal Crossing: Pocket Camp stoppen

Vanaf 28 november 2024 om 16:00 uur ‘s middags wordt de stekker getrokken uit de servers van Animal Crossing: Pocket Camp. Betaalde Leaf Tickets zijn tot en met het stopzetten van de servers te gebruiken. Ook de abonnementsdienst Pocket Camp Club zal stopgezet worden. Vanaf 28 oktober is het niet meer mogelijk om je daarop te abonneren en de automatische verlenging zal ook worden stopgezet. Gaat jouw automatische verlenging in voor 28 oktober (bijvoorbeeld op de 20e), dan kun je er nog tot en met 20 november gebruik van maken. De resterende dagen tot en met de 28e kun je ook nog van de functies gebruikmaken, zonder extra kosten.

Bekijk ook Review: Animal Crossing: Pocket Camp is een geslaagd deel in deze Nintendo-serie Nintendo’s nieuwste iOS-game Animal Crossing: Pocket Camp is nu te downloaden. Hoe verhoudt deze mobiele versie ten opzichte van de originele versies op de spelcomputers? Je leest het in onze review.

Nieuwe betaalde versie in de maak

Vanaf 28 november 2024 om 16:00 uur ‘s middags is de huidige gratis online versie van Animal Crossing: Pocket Camp dus niet meer speelbaar. Maar voor fans van de game die nog wel graag verder willen spelen, komt Nintendo met een oplossing. Er wordt momenteel gewerkt aan een betaalde versie van de game, die volledig offline te spelen is. Deze zal voor een eenmalige aankoop te downloaden zijn vanuit de App Store. Je bestaande opgeslagen gegevens kun je overdragen naar de betaalde versie, waardoor je dus in feite door kunt spelen.

Het enige wat je dan mist zijn alle online functies van de game. Je kunt daardoor geen cadeaus naar vrienden sturen of op bezoek gaan bij de camping van andere spelers. Het wordt dus een volledige offline ervaring, met uitgeklede mogelijkheden ten opzichte van het origineel. Exacte details over functies, prijs en release van de betaalde offline versie worden in oktober bekendgemaakt.

Met het stoppen van Animal Crossing: Pocket Camp, blijven er nog maar weinig mobiele Nintendo-games over die voorzien worden van nieuwe content. Een jaar geleden stopte Nintendo ook al met nieuwe content voor Mario Kart Tour, hoewel die game nog wel gewoon (online) te spelen is. Eerder trok Nintendo ook al de stekker uit Dr. Mario World. Nintendo heeft nog wel Fire Emblem Heroes en Pikmin Bloom. Nieuwe mobiele Nintendo-games zijn voor zover bekend niet in ontwikkeling.

Bekijk ook Komt er nog een nieuwe Mario-game voor de iPhone? Reken er niet op Het lijkt erop dat Nintendo geen brood meer ziet om nog nieuwe Mario-games voor mobiel uit te gaan brengen. Dat zegt Mario-bedenker Shigeru Miyamoto in een interview. Momenteel zijn er nog twee Mario-games voor mobiel beschikbaar.