Elon Musk heeft in een bericht op sociale media beloofd dat er een Apple Watch-app voor Tesla komt. "Zeker", antwoordde de CEO van Tesla op de vraag of er een Apple Watch-app kan worden gemaakt. Maar bij Musk is "zeker" nooit helemaal zeker.

Tesla Apple Watch-app

Of Tesla werk gaat maken van een Apple Watch-app valt nog te bezien. Het lijkt erop dat Musk pas op het idee werd gebracht toen iemand erom vroeg. Daarna kan het snel gaan bij Tesla, maar het kan ook zomaar op de bodem van de ideeënbus terechtkomen. Met een dergelijke app zou je bijvoorbeeld je auto kunnen ontgrendelen, de stoelen voorverwarmen, de motor op afstand starten en de Sentry-modus in- en uitschakelen. Wat al wel mogelijk is, is het openen van je kofferbak en het uitvoeren van andere opdrachten met een Siri Shortcut via de Tesla-app voor iPhone.

Genoeg third party apps, maar geen officiële

Er zijn al niet-officiële apps van derden ontwikkeld, zoals Watch App for Tesla, een prijzige oplossing van meer dan twintig euro. Daarmee kun je je smartwatch koppelen en vervolgens als autosleutel gebruiken. Ook krijg je een notificatie op je Apple Watch als je bent vergeten in te pluggen. En met knoppen open je de kofferbak of kijk je hoeveel energie is verbruikt. Je kunt ook het opladen ’s nachts inplannen of meerdere commando’s achter elkaar zetten.

Overigens dateert de allereerste Tesla-app voor Apple Watch al uit 2015! We schreven destijds: “We zijn benieuwd wat er gebeurt als Apple een eigen auto uitbrengt – en of je die dan ook vanaf de Apple Watch kan bedienen.” Geruchten over een Apple Car waren er op dat moment ook al… en inmiddels weten we hoe dat is afgelopen.

Concept van een Tesla Apple Watch-app, via Reddit.

Andere opties zijn Teri, Tessie en Stats. Teri is een van de vele officieel geautoriseerde apps van derden. Ook hiermee kun je je Tesla openen vanaf je Apple Watch, Tesla-wijzerplaten instellen en met een complicatie snel toegang krijgen tot de app. Met de bijbehorende iPhone-app kun je nog veel meer doen, zoals een lichtshow samenstellen op basis van je favoriete muzieknummers. Wat gebruikers echter veel liever zouden willen zien bij de officiële Tesla-app, is dat je de voortgang van het opladen kunt zien als Live Activiteit op je iPhone. Bij concurrent Rivian kan dat al wel en bovendien werkt Rivian aan het kunnen gebruiken van de Apple Watch als autosleutel.

Tesla met CarKey-functie

Nog makkelijker zou het zijn als Tesla meteen de Apple CarKey-functie zou toevoegen aan de Wallet-app. Die kans lijkt niet zo groot: de autofabriek van Musk ondersteunt nog steeds geen CarPlay en er zijn ook nog maar weinig autofabrikanten die met CarPlay aan de slag zijn gegaan. BMW en Mercedes Benz hebben CarKey al wel ingevoerd, op een beperkt aantal modellen.