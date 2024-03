Apple's eerste productaankondiging van maart 2024 is een feit. Wat vind jij van Apple's nieuwste aanwinst? In deze Praat mee kun je discussiëren over de nieuwste aankondigingen van maart 2024.

Maart is traditiegetrouw een maand waarin Apple allerlei aankondigingen doet en software-updates uitbrengt. En dat is in 2024 niet anders. Niet via een geheel eigen event, maar gewoon meteen met persberichten werden de nieuwste Apple-producten van maart 2024 aangekondigd. En op deze pagina kun je daar alles over kwijt: ben je blij met de aankondigingen of had je toch op iets anders gehoopt?

Praat mee Apple’s maart 2024 aankondigingen

Inmiddels zit Apple’s eerste aankondiging erop en Apple trapt het rustig af met een nieuwe M3 MacBook Air en nieuwe hoesjes en bandjes:

Bekijk ook Apple onthult nieuwe M3 MacBook Air: snellere chip, betere specs Nu aangekondigd en helemaal nieuw: de M3 MacBook Air in 13- en 15-inch! Apple belooft betere prestaties met dit nieuwe M3-model ten opzichte van de M2-variant. Lees hier alles over deze nieuwe MacBook Air en de vorige generaties.

Deze producten worden ook nog verwacht, later deze maand:

iPad Pro 2024

iPad Air 2024

Nieuwe accessoires (zoals Magic Keyboard en Apple Pencil)

Nadat 2023 een vrij stil jaar was voor de iPad, lijkt het er dus op dat Apple deze maand flink uit gaat pakken met de iPads. Maar Apple trapt dus af met de nieuwe M3 MacBook Air, die een snellere chip en betere specs heeft in hetzelfde vertrouwde jasje. Genoeg dus om over te discussiëren, dus laat in de reacties vooral weten wat je van deze aankondigingen vindt.

Deze Apple-aankondigingen van maart 2024 zijn de eerste van het jaar als het gaat om nieuwe producten. Eerder dit jaar werd in de VS wel de Vision Pro uitgebracht, maar die werd al in juni 2023 aangekondigd. En over juni gesproken: aankomende juni is naar verwachting het eerste Apple-event van het jaar, als de jaarlijkse WWDC gehouden wordt. Er worden voor die tijd geen andere events verwacht. Check ook ons artikel voor een overzicht van Apple-events van 2024.