Apple zou plannen hebben om in 2025 een Apple Watch met microled-scherm uit te brengen. Opvallend is dat display-analist Ross Young deze nieuwe Apple Watch in het voorjaar van 2025 verwacht. Tot nu toe kwamen nieuwe modellen altijd in de herfst uit.

Eerste microled Apple Watch

Het is zeker niet de eerste keer dat over microled in de Apple Watch wordt gesproken. Er zouden zelfs al bij de Apple Watch Series 3 sprake van zijn geweest en latere geruchten ‘bevestigden’ nog eens dat het echt in 2017 zou gebeuren. Ondertussen zijn we vijf jaar verder en is er nog geen enkel product met microled. Apple bracht wel producten met miniled uit, maar dat is een andere schermtechnologie.



Toch lijkt het erop dat we over een tijdje toch echt een Apple Watch met microled kunnen verwelkomen. Analist Ross Young heeft een bijna 100% correct track record en is dus iemand om rekening mee te houden. Volgens Young beginnen Apple’s productiepartners eind 2024 met de fabricage van de panelen, waarna de Apple Watch begin 2025 in de schappen kan liggen. Young’s voorspelling wijkt af van analist Jeff Pu, die een dergelijk scherm al in 2024 verwacht.

Wat wel mogelijk is, is dat de Apple Watch met microled op het gebruikelijke moment in het najaar van 2024 wordt aangekondigd en dat we het dan een paar maanden later in 2025 kunnen kopen. Young gaf geen verdere details over het schermformaat, maar Pu denkt dat het om een 2,1-inch scherm gaat (diagonaal gemeten). Ook zegt Pu dat het scherm waarschijnlijk is bedoeld voor een toekomstige versie van de Apple Watch Ultra. Het zou logisch zijn als Apple het eerst toepast in een duurder high-end model.

Het voordeel van microled is dat de pixels microscopisch kleine leds zijn, die goed scoren op correcte kleurweergave en een hoge contrastratio. Het scherm is bij slechte lichtomstandigheden ook beter af te lezen. Daarnaast is de kans op inbranden kleiner dan bij OLED, is de responstijd korter en ligt het energieverbruik lager. Omdat 2024/2025 nog ver weg is, zou de planning bij Apple nog kunnen verschuiven.