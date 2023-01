‘AirPods Lite’

De witte oordopjes van Apple zijn populair, maar zijn in vergelijking met de concurrentie ook vrij prijzig. Terwijl je momenteel voor het goedkoopste model van de AirPods 2e generatie 149 euro betaalt, vind je in de winkel ook draadloze oordopjes van minder dan 100 euro. Analist Jeff Pu van Haitong Intl Tech Research denkt dat Apple een goedkopere variant gaat uitbrengen om beter te kunnen concurreren met de goedkope modellen. Hij schrijft dit in een notitie aan investeerders.



Pu denkt dat de vraag naar AirPods dit jaar zal dalen en Apple is daarvan op de hoogte. In 2022 verkocht Apple nog 73 miljoen stuks, maar in 2023 zou dit kunnen zakken naar 63 miljoen stuks. Dit komt door het feit dat er minder vraag is naar de AirPods 3 en er in 2023 geen nieuw model uit komt. Het is onduidelijk welke functies de AirPods Lite dan zouden kunnen krijgen. Eén optie is dat het simpelweg gaat om de tweede generatie AirPods, maar voor een lagere prijs.

Eerder in 2020 waren er al eens geruchten over de AirPods Pro Lite, een product dat het gat tussen de normale AirPods en de AirPods Pro zou moeten opvullen. Dit resulteerde uiteindelijk in de AirPods 3, met betere functies maar zonder rubberen oortips. Deze keer gaat het om een goedkopere versie van de normale AirPods.

Apple verkoopt momenteel zes verschillende uitvoeringen van de AirPods, die in prijs variëren van €149,- tot €629,- zoals je in onderstaand lijstje kunt zien:

Zie je in de winkel een setje AirPods dat beduidend goedkoper is dan bovengenoemde prijzen (meer dan €50 tot €100 prijsverschil) dan is er meestal sprake van namaak AirPods. Het kan ook gaan om de allereerste generatie.