Ieder jaar in januari brengt Apple een nieuw Black Unity-bandje uit voor de Apple Watch, en vandaag is het zover voor 2025. De nieuwe variant is een geweven sportbandje met een zwart, rood en groen patroon. Hij is vanaf nu verkrijgbaar in de online Apple Store voor € 49, in een 42- en 46-mm variant. Later in de week verschijnt hij ook in de fysieke Apple Store.

Black Unity 2025 Apple Watch-bandje is uit

Het gaat om een geweven sportbandje (ook wel bekend als het klittenband-bandje), net als in 2023. Hij ziet er echter wel anders uit: waar het 2023-model nog de tekst UNITY had (in een wat artistiek lettertype) heeft het nieuwe 2025-bandje uitsluitend gekleurde strepen.

Nieuwe wijzerplaat en wallpaper

Het nieuwe bandje gaat gepaard met een nieuwe Unity Rhythm-wijzerplaat, die elk uur en halfuur ritmische klanken laat horen, evenals nieuwe Unity-wallpapers voor de iPhone en iPad. Beide varianten laten een golvende beweging zien met rode, gele en groene kleuren, die het woord ‘Unity’ vormen. Zowel de wijzerplaat als de wallpapers zijn beschikbaar in een toekomstige software-update – waarschijnlijk gaat het om iOS 18.3 en watchOS 11.3, die we deze week verwachten.

Zoals verwacht

In een bericht op X (Twitter) zei analist Mark Gurman al eerder dat Apple Stores voorbereidingen troffen voor merchandise en marketingupdates. Hij zei daarbij dat dit niet geheel toevallig op een moment kwam waarop Apple doorgaans een nieuw Black Unity-bandje aankondigt. Bovendien zijn er eerder in de code van tvOS 18.3 verwijzingen gevonden naar iets met de naam UNITY25.

Goed om te weten: ondertussen is het Black Unity-bandje van 2024 nog altijd te koop, evenals de varianten van de jaren ervoor. Ben je geen fan van het design van dit jaar, dan heb je dus opties!