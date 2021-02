Uit een onderzoek onder Apple-watchers blijkt dat de kwaliteit van Apple-producten in 2020 met sprongen vooruit is gegaan. Maar over Apple TV en wearables valt nog wel te klagen.

Apple’s rapportcijfer voor 2020

Apple-gebruikers zijn altijd blij met nieuwe hard- en software die jaarlijks word geïntroduceerd. Toch klagen we ook graag als er iets niet werkt: als de batterij na een update snel leegloopt, of als toestel maar blijft crashen. Jason Snell, een oudgediende op het gebied van techverslaggeving, geeft jaarlijks rapportcijfers aan Apple en schakelt daarbij andere Apple-kenners in. Dit jaar kreeg hij 55 beoordelingen binnen, waaruit blijkt welke producten en diensten het meest erop vooruit zijn gegaan in kwaliteit.



Het is de zesde keer dat Snell een dergelijk onderzoek organiseert onder mensen die hij zelf heeft uitgekozen. Ze kregen vragen over 12 Apple-gerelateerde onderwerpen en moesten een cijfer geven op een schaal van 1 tot 5. Ook konden ze commentaar geven per categorie.

Niet zo heel verrassend is het feit dat bijna iedereen enthousiast is over Apple’s activiteiten op het gebied van de Mac. De score steeg van 3,6 naar 4,7. Ook de kwaliteit van hardware werd goed beoordeeld met een 4,5. Een opvallende stijger is echter de kwaliteit van de software. 2019 was op dat gebied een dramatisch jaar voor Apple en de kenners hebben het idee dat het eindelijk weer goed onder controle is. Het is de vraag of dat zo blijft. Apple heeft de gewoonte om het ene jaar enorm veel te investeren in softwarekwaliteit en het volgende jaar wat rustiger aan te doen. Het is best mogelijk dat dit jaar weer dramatisch uitpakt.

De slechtste score kreeg de Apple TV (2,1 punten) maar dat komt vooral omdat er alweer geen vernieuwing was en niet zozeer omdat de hard- en software slecht is. Onderstaande grafiek laat de stijgers en dalers zien en daarbij valt op dat Wearables nogal terugviel. Er was waardering voor de continue verbetering van de Apple Watch en de AirPods vielen ook in de smaak. Maar de experts konden de handen niet allemaal op elkaar krijgen voor de AirPods Max. Die nieuwe koptelefoon leverde nogal wat gemengde reacties op.

Welk product of welke dienst krijgt van jou het hoogste rapportcijfer?