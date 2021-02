Eén keer in de zoveel tijd passen providers hun bundels aan, onder andere aan de hand van de wisselende vraag. De laatste keer dat Vodafone de bundels aanpaste was in maart 2020. Nu heeft de provider de nieuwe abonnementen aangekondigd, die vanaf vandaag (1 februari 2021) geldig zijn. De belangrijkste wijzigingen is het schrappen van meerdere abonnementen en het aanpassen van de prijzen. De meeste wijzigingen gelden alleen voor nieuwe bestellingen.



Vodafone past bundels voor 2021 aan

De nieuwe Vodafone-bundels van 2021 bestaan nu uit vijf soorten: Start M, Start L, Red, Red Unlimited en Red Together. Dat betekent dat Start XL en Red Essential komen te vervallen. De Start-bundels zijn de meest voordelige in het assortiment en dat blijft zo. Wel gaan beide bundels in prijs iets omhoog, maar daar krijg je dan wel meer data voor. Zo betaal je voor Start M met 1,5GB (was 1GB) nu €13,50 (was €12,50). In combinatie met Ziggo wordt de bundel verdubbeld en krijg je €2,50 korting. Voor de Start-bundels is een 5G add-on beschikbaar van €2,- per maand.

De grootste veranderingen zien we verder bij de verschillende Red-bundels. Daar zijn nu dus nog drie varianten van. Het standaard Red-abonnement gaat daarbij in prijs naar beneden, van €31,- naar €27,50. Dat klinkt gunstig, maar dat betekent wel dat je het met minder data moet doen (van 20GB naar 12,5GB). Dat betekent dus dat je 7,5GB data per maand minder krijgt. Abonnees van Ziggo krijgen wel nog de vertrouwde verdubbeling. Als je toch meer data nodig hebt, dan kom je dus uit bij Red Toghether of Red Unlimited. Daarvan zijn de prijzen verlaagd (€3,- bij Red Unlimited en €2,50 bij Red Together).

Wat verandert er voor jou?

De nieuwe bundels gaan per direct in voor nieuwe bestellingen, maar de huidige bundel voor bestaande klanten van Red, Red Together en Red Unlimited blijft ongewijzigd. Gebruikers van een Start of Start XL-bundel worden wel automatisch omgezet naar de nieuwe variant, mits het afgesloten is na maart 2019. Gebruikers van de vroegere Red Super-bundel krijgen per e-mail een nieuw aanbod om kosteloos over te stappen naar Red Unlimited. Voor Red Essential-gebruikers verandert er niks, maar zij krijgen wel een sms of e-mail over de wijzigingen.

Wil je als bestaande klant profiteren van de wijzigingen, dan kun je contact opnemen met de Vodafone-klantenservice, afdeling Migratie.

Tabel: Vodafone-bundels per februari 2021

Data Prijs Met Ziggo Start M 1,5GB (was 1GB) €13,50 (was €12,50) 3GB voor €11,- Start L 4GB (was 2GB) €17,50 (was €15,50) 8GB voor €15,- Red 12,5GB (was 20GB) €27,50 (was €31,-) 25GB voor €22,50 Red Together 50GB €32,50 (was €35,-) 100GB voor €27,50 Red Unlimited Onbeperkt €35,- (was €38,-) €30

Smart XL en Red Essential zijn komen te vervallen. De prijzen gelden voor een looptijd van 2 jaar. Liever 1 jaar? Dan betaal je €1,- per maand extra.