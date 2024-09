Apple heeft voor de Apple Watch Series 10 twee nieuwe wijzerplaten uitgebracht, Reflections en Flux. Ze profiteren van de hogere verversingssnelheid van het scherm. Voorheen gebeurde dit maar één keer per minuut als je het always-on display had ingeschakeld. Bij de nieuwste modellen is de verversingssnelheid omhoog naar één keer per seconde, zodat je voortaan de secondenwijzer kunt zien. Ook als je je pols niet optilt. Dit is te danken aan het nieuwe Ultra Wide OLED-scherm.

Nieuwe Reflections-wijzerplaat

De nieuwe Reflections-wijzerplaat is te zien op alle foto’s van de gepolijste titanium versie. Deze geeft een glinstering, die subtiel reageert op bewegingen van je pols. Het is bedoeld als aanvulling op de reflecterende titanium horlogekast. Hij is er in meerdere kleuren en is het mooist om te combineren met de nieuwe Milanese Loop in titanium, al zou je ook voor de goedkopere Milanese Loop van staal kunnen gaan.

De Reflections-wijzerplaat van de zijkant gezien.

Nieuwe Flux-wijzerplaat

Voor mensen die van strak houden is er de nieuwe Flux-wijzerplaat. Deze heeft een grafisch design en “vult elke seconde met kleur”. Dit lijkt op eerder verschenen wijzerplaten met grote cijfers, maar de afbeelding gaat nu verder tot de rand door. Dit betekent ook dat je deze wijzerplaat niet op eerdere Apple Watch-modellen kunt gebruiken.

De nieuwe, grafische Flux-wijzerplaat is er ook met meer kleur.

Maritime-wijzerplaat voor Hermès Apple Watch Ultra

Apple brengt voor het eerst een Hermès-versie van de Apple Watch Ultra uit. Deze wordt geleverd met een exclusieve Maritime-wijzerplaat, voorzien van cijfers in het Cape Cod-font. De gekleurde rand rondom het scherm geeft daarbij de seconden weer. Als je op de actieknop drukt gaat er een Regatta-timer lopen, zodat deze wijzerplaat ideaal is voor watersporters met diepe zakken.

De Hermes Maritime-wijzerplaat is te combineren met een (eveneens nieuw) bandje voor watersporters.

Lees meer over de gloednieuwe Apple Watch Series 10 en alle functies en verbeteringen die erop zitten in de aankondiging!