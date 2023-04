Apple Watch Pride Edition 2023

Apple onthult half mei meestal de Apple Watch Pride Edition van dat jaar, voorafgaand aan de Pride-maand in de Verenigde Staten. Altijd blijft het uiterlijk tot het laatste moment geheim, maar nu is het toch gelukt om al vroegtijdig een glimp op te vangen van het nieuwste design. De afbeeldingen stonden per ongeluk al op een server bij Apple en werden daarna snel weer weggehaald. Maar toen waren ze al ontdekt.



De nieuwe Pride-band doet denken aan hagelslag in meerdere kleuren. Die keuze is best passend, want beschuit met muisjes (in roze of lichtblauw) is een zeer traditionele keuze als er een baby is geboren. Apple laat zien dat het ook in meer kleuren kan, al is de vraag of ze überhaupt op de hoogte zijn van het Nederlandse gebruik om beschuit met muisjes te eten.

Op de wijzerplaat zal de hagelslag ongetwijfeld een animatie laten zien, zoals bij eerdere ook het geval was als je erop tikt of je arm optilt. De Apple Watch-band, waarvan een gedeelte op de afbeelding is te zien, toont een zelfde soort patroon met hagelslag. De Twitter-gebruikers @Aaronp613 en @nicolas09F9 werkten samen om het bewijs boven tafel te krijgen. Ze zitten meestal te speuren in betacode, maar deze afbeeldingen stonden gewoon open en bloot op de Apple-server. Volgens Nicolas kreeg hij dinsdag een melding dat er iets was gewijzigd op een van de servers die hij in de gaten houdt. Het bleek dat het bestand com.apple.MobileAsset.ProductKit was bijgewerkt en daarin troffen ze deze afbeelding aan.

Here is your first look at the Pride 2023 Apple Watch Band and Apple Watch Face. Found with the help of @nicolas09F9 pic.twitter.com/3Jb57OEjvW — Aaron (@aaronp613) April 26, 2023

Apple brengt soms meerdere Pride-bandjes uit: een normale en eentje van Nike. Of dat dit jaar ook weer zo is, valt nog even af te wachten. De speciale Apple Watch Nike+ collectie is vorig jaar verdwenen en er worden nu alleen nog losse Nike-bandjes verkocht. Een andere mogelijkheid is dat Apple een speciaal bandje voor de Apple Watch Ultra uitbrengt. We verwachten dat de nieuwe Apple Watch Pride Edition-bandje(s) in de loop van mei worden aangekondigd. Je betaalt er bij Apple €49 euro voor, terwijl de duurdere modellen €99 kosten.