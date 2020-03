Van Apple naar Humane

Humane claimt de ‘future of computing’ te hebben uitgevonden. Het bedrijf is opgericht door echtpaar Imran Chaudhri en Bethany Bongiorno, die voorheen bij Apple werkten. Zo werkte het duo aan de eerste iPad, met name de gebruikersinterface. Een tijdje geleden verscheen hierover een interview in de media. Maar wat Humane nu eigenlijk aan het bouwen is, blijft een mysterie. Fake it till you make it? Of heeft Humane echt iets uitgevonden, waar wijlen Steve Jobs versteld van zou hebben gestaan?



Humane heeft nu minstens tien hooggeplaatste Apple-medewerkers weggekaapt, waaronder nu Rubén Caballero. Hij was 15 jaar werkzaam als Vice President of Engineering bij Apple en werkte onder andere in het oorspronkelijke iPhone hardware-team. Caballero gaat aan de slag als Technical Advisor.

Vertrouwen, waarheid en plezier

In de aankondiging schrijft Humane dat Caballero zich erg kan vinden in de kernwaarden van zijn nieuwe werkgever, namelijk ‘Trust, Truth an Joy’. Doel van het bedrijf is om computertechnologie een stap vooruit te brengen, door mensen met elkaar in verbinding te brengen op een efficiënte manier. Ook wordt er gesproken over ‘the next shift between humans and computing’. Maar wat dan? Er is nog niets bekend over het eerste product van Humane en wanneer dit onthuld zal worden. Het gaat om innovatieve technologie dat vertrouwd, natuurlijk en menselijk aanvoelt. Nu maar hopen dat het niet de zoveelste agenda-app is.

Bethany Bongiorno werkte als Director of Software Engineering bij Apple en deed het projectmanagement voor iOS en macOS. Imran Chaudhri is een designer die meer dan 20 jaar bij Apple werkte en meehielp aan de Mac, iPad, Apple Watch en iPhone.