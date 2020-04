Apple en Google beloven corona-tracking uit te schakelen na pandemie

Corona-tracking op termijn uitgeschakeld

Apple en Google hebben een gezamenlijke API (programmeerinterface) gemaakt die overheden en instanties in hun apps kunnen gebruiken. Hiermee is met Bluetooth te achterhalen of je met een coronapatiënt in contact bent geweest. Nadat er eerder al diverse privacybeloften waren gedaan en de beveiliging verder was aangescherpt, doen de bedrijven nu een extra belofte. Het systeem zal uitgeschakeld worden zodra de pandemie voorbij is. Dat lieten woordvoerders van beide bedrijven weten tijdens een telefonisch gesprek met The Verge.



Het uitschakelen van de functie zal per regio plaatsvinden, afhankelijk van de situatie er plekke. Daarmee antwoorden beide bedrijven op de bezorgdheid dat er in de huidige crisis allerlei tracking-maatregelen zijn geoorloofd, die tot in de verre toekomst actief blijven. Apple en Google wilden niet ingaan op de criteria die zullen worden gehanteerd om de tracking uit te schakelen.



Bluetooth-metadata wordt voortaan versleuteld.

Beide bedrijven zijn van plan om op 28 april de eerste bètaversie van de API uit te brengen, waarmee overheden en instanties aan de slag kunnen. De API mag alleen worden gebruikt door officiële instanties, niet door hobbyisten of commerciële bedrijven. Vrijdag kondigden ze aan dat er gekozen wordt voor een andere encryptiestandaard (AES) en dat de makers van apps zelf kunnen bepalen bij welke tijdsduur en welke sterkte van het Bluetooth-signaal sprake is van een contactmoment. Ook andere criteria om te bepalen of een gebruiker een waarschuwing krijgt, zijn met het systeem nu gemakkelijker te regelen. De wijze waarop ID’s worden gegenereerd op het toestel werd ook privacyvriendelijker gemaakt, om te voorkomen dat de sleutel achterhaald kan worden, zodat een gebruiker alsnog te volgen is.

Het is een van de weinige projecten waarin Apple en Google zij aan zij samenwerken, in dit geval om het contactonderzoek bij besmettingen eenvoudiger te maken.