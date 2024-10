Met de Ziggo GO-app kun je overal televisie kijken via je smartphone, tablet, smart tv of mediaspeler. Dit werkt ook onderweg als je op vakantie bent in Europa. Vanaf augustus valt er extra veel te zien, want dan gaat de provider gratis Europees voetbal uitzenden via de app, ook voor gebruikers zonder Ziggo-abonnement. Met het nieuw aangekondigde Ziggo Sport Free-account krijgen zij toegang tot de wedstrijden van deelnemende Nederlandse clubs en de finale van de UEFA Champions League, UEFA Europa League en UEFA Conference League.

Ziggo denkt dat het een goede reden is voor niet-abonnees om de Ziggo GO-app te gaan gebruiken. Klanten met een Ziggo tv-abonnement hebben al standaar toegang tot de app, zonder extra kosten. Het enige wat je nodig hebt is een Mijn Ziggo account en een internetverbinding via wifi of 4G/5G. Je kunt er live mee kijken naar meer dan 70 tv-zenders, programma’s opnieuw starten als je iets gemist hebt en tot 7 dagen terugkijken. Ook kun je programma’s opnemen.

Voor voetbalfans die geen klant zijn bij Ziggo zijn die mogelijkheden er niet, maar zij kunnen wel vanaf augustus met een Ziggo Sport Free-account alle UEFA-wedstrijden streamen waar Nederlandse clubs bij betrokken zijn. Tot de start van de wedstrijden in augustus kun je al oefenwedstrijden van Ajax, PSV en AZ kijken. Je krijgt als niet-betalende kijker ook korte voor- en nabeschouwingen te zien. Een account aanmaken kan hier.

Uiteraard hoopt Ziggo dat de streams in de smaak vallen en dat je uiteindelijk een abonnement neemt op het extra zenderpakket Ziggo Sport Totaal, zodat je álle UEFA-wedstrijden kunt zien, ook van clubs waar Nederlanders spelen. Betalende gebruikers krijgen bovendien uitgebreidere voor- en nabeschouwingen en samenvattingen te zien. Ziggo probeert voetbalfans over de streep te trekken door ze 1 jaar ESPN Totaal cadeau te geven.

Wedstrijden van Nederlanders bij buitenlandse clubs zijn niet gratis te streamen.

Je kunt je ook abonneren op Ziggo Sport Totaal als je klant bent van een andere tv-aanbieder:

Momenteel staat alleen nog de finale van het EK Voetbal 2024 op het programma, maar daarna is het wachten tot het Europese clubvoetbal begint. Op donderdag 25 juli zendt Ziggo Sport de eerste wedstrijden uit in de voorrondes van het Europees voetbal.