Apple heeft voor de Vision Pro een aantal immersive video’s uitgebracht, waarmee je over een ravijn kunt lopen of wilde dieren bijna kunt aanraken. Je kunt ook zelf dergelijke video’s maken met de iPhone 15 Pro (Max) en de camera’s in de Vision Pro, maar het resultaat is lang niet zo mooi als dat van Apple. Wil je professioneel aan de slag gaan met dergelijke video’s, dan zijn er nu twee nieuwe oplossingen. De goedkoopste optie is een aparte lens voor de Canon EOS R7-camera die rond de €1.000,- kost, maar je zou ook kunnen kiezen voor de speciale Blackmagic-camera die minimaal €15.000,- gaat kosten.

Canon’s dubbele lens in twee formaten

Apple kondigde de nieuwe Canon-lens tijdens de WWDC 2024 aan, maar mocht je het gemist hebben, dan zijn hier alle details. De lens is gemaakt voor de EOS R7-camera en is speciaal bedoeld voor ruimtelijke video’s voor de Vision Pro. De nieuwe ruimtelijke lens RF-S 7.8mm f/4 STM is alleen geschikt voor crop sensor bodies uit de APS-C RF-S cameraserie zoals de EOS R7. De twee afzonderlijke lenzen zijn naast elkaar geplaatst om menselijke ogen na te bootsen.

Canon kondigde ook nog een dubbele fisheye-lens aan voor VR-content, namelijk de RF-S 3.9mm F3.5 STM die een flink stuk uitsteekt. Deze gaat rond de €1.300,- kosten en is al vooruit te bestellen. Het verschil met de eerdergenoemde RF-S 7.8mm f/4 STM-lens is nog niet geheel duidelijk. Vooralsnog lijkt het erop dat de kleinere lens geoptimaliseerd is voor Vision Pro-content, terwijl de grotere lens voor Virtual Reality in het algemeen is gemaakt.

Het is niet de eerste keer dat Canon een dergelijke dual-lens array maakt voor de EOS-lijn. Er was al een Canon RF 5.2mm f/2.8 L Dual Fisheye-lens die compatibel is met de EOS R5 C, R5 en R6 Mark II, maar die kost €2.299,- terwijl de nieuwe lens rond de duizend euro gaat kosten.

Ze hebben een beeldhoek van 144 graden, iets kleiner dan de gebruikelijke beeldhoek van 180 graden voor dergelijke video’s. Hij heeft ook een grote scherptediepte, waardoor het voor gebruikers makkelijker is om het onderwerp scherp in beeld te houden. De scherpstelring kan bovendien worden toegewezen aan andere functies, zoals diafragma of ISO.

Blackmagic Design heeft een nieuwe spatial videocamera

Blackmagic kondigt ook iets nieuws aan: een videocamera voor het maken van Vision Pro-content. Die zit wel in een iets hogere prijsklasse. De prijs van de URSA Cine Immersive camera is nog niet bekendgemaakt, maar ter vergelijking is kost de Blackmagic URSA Cine 12K $15.000 zonder lens. Deze nieuwe camera zal ook ongeveer in die prijsklasse liggen, maar de kosten van het dubbele lenssysteem komen daar nog bij. De camera is uitgerust met een stereoscopisch 3D-lenssysteem met dubbele 8K-sensoren, waarmee een gezichtsveld van 180 graden kan worden vastgelegd. Daarbij wordt ook meteen ruimtelijke audio opgenomen. Blackmagic heeft gekozen voor een retro uiterlijk, dat doet denken aan een camcorder uit de jaren negentig.

De camera kan content vastleggen met een resolutie van 8.160 x 7.200 per oog en biedt 16 stops dynamisch bereik. Dit moet zorgen dat elk frame in detail en met de juiste kleurnauwkeurigheid wordt vastgelegd in 90 frames per seconde. De URSA Cine Immersive-camera heeft een behuizing van een magnesiumlegering met koolstofvezel. Er zitten twee 5-inch HDR-touchscreens en een extern LCD-kleurenscherm op. Ook zijn de aansluitmogelijkheden erg ruim.

Verder is deze camera geschikt gemaakt om onder een drone te hangen, al heb je er wel een vrij sterke motor voor nodig.

Met de ingebouwde Blackmagic Media Module van 8 TB kun je ongeveer twee uur aan 8K stereoscopisch videomateriaal opslaan in Blackmagic RAQ-formaat. Via de 10G Ethernet-verbinding kun je je beeldmateriaal ook uploaden naar de Cloud Store. Het bewerken van de Vision Pro-video’s doe je in DaVinci Resolve, ook van Blackmagic. Hierin vind je een nieuwe videoviewer voor ruimtelijk beeldmateriaal.

Dit alles maakt duidelijk dat de Blackmagic URSA Cine Immersive camera niet voor hobbyisten is bedoeld, maar voor professionele videoteams.