iOS 14 onthult iPhone 9, vernieuwde iPad Pro, AirTags en meer

Gelekte code van iOS 14 heeft meer onthuld dan Apple zou willen. Er zitten details in over de komende iPhone 9, details over de komende iPad Pro, een nieuwe Apple TV Remote en AirTags. Allemaal producten die Apple volgens verwachting in maart gaat onthullen.

Volgens de code van iOS 14 gaat de aanstaande iPad Pro beschikken over een nieuwe camera met drie lenzen. In geruchten uit de toeleveringsketen was daar eerder al over gesproken. Er zit een time-of-flight 3D-sensor in, een groothoeklens, een supergroothoeklens en een telefotolens. Daarmee wordt de iPad Pro een camera die net zo capabel is als de nieuwste iPhone 11 Pro-modellen. De time-of-flight-sensor maakt de tablet beter geschikt voor geavanceerde augmented reality-toepassingen. Apple zou bezig zijn met een nieuwe AR-app voor iOS 14, waarmee je informatie kunt krijgen over de wereld om je heen. Dit doe je door met de tablet rond te kijken, een functie die jaren geleden al is bedacht door het Nederlandse Layar.



Ook geeft iOS 14 de bevestiging dat er een iPhone 9 aankomt, zoals eerder ook al bleek uit informatie uit de toeleveringsketen. Deze is voorzien van Touch ID en de mogelijkheid om met Express Transit snel te betalen voor het openbaar vervoer. Het toestel is bedoeld voor mensen die nu een iPhone 6 hebben en naar een goedkoop alternatief willen overstappen. De iPhone 6 werkt nog niet met Express Transit. De iPhone 9 zal naar verwachting dit voorjaar op de markt komen, waarschijnlijk gelijktijdig met iOS 13.4. Het coronavirus zou daarbij nog wel roet in het eten kunnen gooien. Uiteraard kun je later dit jaar upgraden naar iOS 14.

Vernieuwde Apple TV Remote op komst

De code van iOS 14 bevat ook nieuwe details over de Apple TV. Apple zou bezig zijn met een vernieuwde afstandsbediening. Deze wordt meegeleverd met een eveneens vernieuwde Apple TV. Wat er nieuw is, is nog even onduidelijk. Wel weten we uit eerder gelekte informatie dat er een workout-app naar de Apple TV komt, waarmee je oefeningen en workouts kan downloaden en bekijken. Dit zou een nieuwe abonneedienst van Apple kunnen worden. Alle data wordt gesynchroniseerd met de Apple Watch en er is ook een koppeling met Apple Music, zodat je tijdens het sporten kunt luisteren naar muziek.

Waar komt deze info vandaan? De functies die we in dit artikel bespreken zijn veelal afkomstig uit een gelekte interne versie van iOS 14, die vermoedelijk dateert van december 2019. De websites 9to5Mac en MacRumors hebben deze versie in handen gekregen en zijn in de code gedoken. Daarnaast lijken beide websites te beschikken over interne bronnen binnen Apple, die vroegtijdig informatie over de nieuwe releases naar buiten hebben gebracht. In juni 2020 verwachten we dat Apple tijdens WWDC 2020 de genoemde functies officieel aankondigt. De nieuwe software is naar verwachting vanaf september 2020 beschikbaar voor iedereen met een geschikt toestel.



Tenslotte bevat de iOS 14-code ook details over de AirTag, de trackers waarmee je spullen kunt terugvinden. De naam AirTag zal waarschijnlijk de definitieve naam worden. Code van iOS 14 bevat aanwijzingen dat je de trackers met meerdere tegelijk kunt instellen via iOS en dat er een verwisselbare batterij in zit. MacRumors ontdekte eerder al dat het gaat om een CR2032 knoopcelbatterij, die vermoedelijk niet oplaadbaar is. Je kunt de locatie van je AirTag opzoeken met augmented reality. Ook kun je ze een geluidje laten afspelen, zodat je ze makkelijker kunt terugvinden.