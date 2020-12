De geruchten over een nieuwe Apple TV blijven maar aanhouden. Ook de Japanse zakenkrant Nikkei beweert nu dat er in 2021 een nieuwe Apple TV aan komt.

Het is al een tijdje stil rondom de Apple TV, het kleine zwarte kastje voor bij je televisie. Apple bracht in 2017 de Apple TV 4K uit, met als grootste verbetering ondersteuning voor 4K-beelden en HDR-content. De afgelopen tijd heeft een aantal bronnen al aangegeven dat Apple werkt aan een nieuwe Apple TV en nu beweert ook Nikkei dat de nieuwe Apple TV in 2021 eraan zit te komen.



‘Nieuwe Apple TV verschijnt in 2021’

In een nieuw artikel blikt Nikkei vooruit op enkele producten die Apple komend jaar gaat uitbrengen. Naast een nieuwe MacBook Pro en iMac Pro, spreekt de bron over een vernieuwde Apple TV. De informatie is volgens Nikkei afkomstig van bronnen die bekend zijn met Apple’s plannen voor 2021. Exacte details over wanneer de Apple TV precies verschijnt en wat er dan nieuw is, meldt de krant niet.

In september beweerde Bloomberg ook al dat Apple werkt aan een nieuwe Apple TV met nieuwe afstandsbediening. Bloomberg beweerde destijds dat nog onduidelijk was wanneer de Apple TV aangekondigd zou worden, maar hield toen al een slag om de arm dat deze pas in 2021 zou uitkomen. Andere recente geruchten voorspellen een A14-chip en een ‘nieuwe controller’ voor de Apple TV en een U1-chip in de Apple TV.

Apple bracht dit najaar nog wel tvOS 14 uit, met als nieuwste update tvOS 14.3. Daarin is onder andere ondersteuning voor de AirPods Max toegevoegd en heeft de TV-app een eigen knop in het menu voor Apple TV+.