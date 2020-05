In 2017 bracht Apple de eerste Apple TV 4K uit, als opvolger van de vierde generatie Apple TV HD. De grootste publiekstrekker van dit model is de ondersteuning voor 4K-beelden, Dolby Vision en (later via een software-update) Dolby Atmos. Dit is mogelijk dankzij de A10X Fusion-chip. Hoewel dit model nog goed mee kan voor het kijken van videostreams in de hoogst mogelijke kwaliteit, schiet de rekenkracht bij sommige games net wat tekort. Apple zou daarom binnenkort met een update komen in de vorm van een vernieuwde Apple TV 4K met A12X-chip, zo meldt geruchtenlekker Jon Prosser.



‘Nieuwe Apple TV 4K met A12X-chip op komst’

Jon Prosser heeft de laatste tijd meermaals gelijk gekregen wat betreft nieuwe Apple-producten. Zo voorspelde hij de introductiedatum van de iPhone SE 2020 en ook de nieuwe 13-inch MacBook Pro 2020 wist hij correct te voorspellen. Nu is hij er zeker van dat er zeer spoedig een nieuwe Apple TV 4K verschijnt. Dit model heeft codenaam Naptune T1125 en krijgt een upgrade van A10X Fusion-chip naar een A12X Bionic-chip. Dit is dezelfde chip als in de 2018 iPad Pro.

Naast de verbeterde chip zit er ook meer opslag in, zo meldt Prosser. In plaats van 32GB of 64GB, kun je straks kiezen tussen 64GB en 128GB. De verbeterde specs komen voornamelijk van pas voor games via Apple Arcade. Sommige zwaardere titels hebben het moeilijk op de huidige modellen en dan voornamelijk de Apple TV HD. Bovendien zorgt de extra opslagruimte ervoor dat je met gemak veel grote games kan bewaren.

Wanneer de nieuwe Apple TV 4K verschijnt is nog niet duidelijk, maar volgens Prosser zou Apple dit model op ieder moment aan kunnen kondigen.

Nieuwe SteelSeries Nimbus+ op komst

Bij de introductie van de eerste Apple TV met het tvOS-besturingssysteem, bracht accessoiremaker SteelSeries de Nimbus-controller uit. Deze was speciaal bedoeld voor de Apple TV, maar werkt ook met iPhone, iPad en Mac. De controller werd een lange tijd verkocht door Apple, maar is sinds kort niet meer leverbaar. Nu zijn er aanwijzingen gevonden dat er een nieuw model aan zit te komen. De nieuwe versie heeft een D-pad voor acht richtingen, twee control sticks, vier actieknoppen, vier schouderknoppen en Menu- en Home-knoppen. Dat laatste is nieuw, want dit was niet beschikbaar op de eerste versie van de controller.

Daarnaast zijn er al een tijd geruchten dat Apple werkt aan een eigen gamecontroller. Het zou goed kunnen dat Apple de nieuwe Apple TV 4K tegelijk uitbrengt met deze nieuwe Nimbus+ of haar eigen gamecontroller. Over Apple’s eigen controller is nog maar heel erg weinig bekend.

Lees ook ons overzicht met de beste gamecontrollers voor Apple TV, iPhone, iPad en Mac.