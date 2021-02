Twelve South kabelhouders

SurfaceSnap bestaat uit een leren band, waarmee je de kabels vastzet. Deze plak je vast met een plakstrip op bijvoorbeeld de tafel. Gepolijste metalen drukknopen zorgen ervoor dat je alles ook weer kunt loshalen. De plakstrip blijft volgens de makers aan bijna alles vastzitten en laat geen lijmresten achter als je het later weer weghaalt. Je kunt de kabeloplossing dan weer op een andere plek gebruiken.



Een verpakking bestaat uit twee enkele kabelhouders en een dubbele kabelhouder. Ze kosten $30 per setje en zijn verkrijgbaar in zwart en duifgrijs. Volgens Twelve South kun je het zelfs prima gebruiken als je op reis bent en bijvoorbeeld de kabels op het nachtkastje van je hotelkamer onder bedwang wilt houden.

De SurfaceSnap is ook vast te maken aan een dock of een monitorstand, zoals de Curve voor de MacBook. Door het gebruik van lederen strips werkt het ook op een gebogen oppervlak. De dubbele SurfaceSnap meet 120 x 25mm en daarvan vind je er dus één in de verpakking. Van de enkele krijg je twee stuks en die meet 66 x 25mm.

Verkrijgbaar via de website van Twelve South en binnenkort hopelijk ook bij je lokale accessoirehandel. Al is het tegen die tijd misschien alweer nagemaakt.