Nieuwe afstandsbediening voor Apple TV

De nieuwste beta van tvOS spreekt niet meer over ‘Siri Remote’ maar over ‘Apple TV Remote’. Het is een kleine aanpassing, die toch wat meer betekenis kan hebben. Eerder waren er namelijk al aanwijzingen dat Apple werkt aan een verbeterde Apple TV, die dan ook voorzien is van een nieuwe afstandsbediening. Op zich is de naam niet nieuw: de naam ‘Apple TV Remote’ werd altijd al gehanteerd in landen waar Siri nog niet beschikbaar was op de Apple TV. Ook in Nederland gebeurde dat aanvankelijk, totdat uiteindelijk in juni 2016 met de komst van tvOS 10 ook Nederlandse Siri op de Apple TV werd ondersteund.



In België is het nog steeds niet zover. Dat leidt tot de vreemde situatie dat Belgen nog steeds een ‘Apple TV Remote’ gebruiken, terwijl iets verderop over de grens een Nederlander met een ‘Siri Remote’ in de hand zit. In feite gaat het om hetzelfde accessoire. Er zijn overigens wel trucs om Siri op Belgische Apple TV’s te gebruiken.



Apple TV Remotes door de jaren heen.

Alles wijst erop dat de volgende generatie Apple TV geleverd wordt met een afstandsbediening die in alle landen ‘Apple TV Remote’ heet en dat is wel zo logisch. Je gebruikt het immers om de Apple TV te bedienen en Siri is slechts één van de functies. Veel mensen zullen Siri niet eens gebruiken, omdat de herkenning van Engelse film- en acteursnamen niet altijd goed werkt. Een extra bevestiging dat er sprake is van een nieuwe afstandsbediening is het feit dat er in de code van de tvOS-beta een ‘gen3 Apple TV remote’ voorkomt.

De laatste keer dat Apple de afstandsbediening vernieuwde, werd er een wit cirkeltje toegevoegd rondom de menu knop.

Nieuwe Apple TV op komst

Apple werkt volgens geruchten aan een nieuwe versie van de Apple TV, die nog dit jaar moet uitkomen. De afstandsbediening krijgt volgens geruchten minstens één nieuwe functie: ondersteuning voor de Zoek mijn-app, zodat je je remote makkelijker kunt terugvinden. Mogelijk gaat de toekomstige Apple TV ook nieuwere PlayStation- en Xbox-controllers introduceren en wordt de framerate iets gewijzigd: van 30Hz/60Hz naar 29,97Hz/59,94Hz.

Meer aanpassingen in tvOS 14.5 beta

Een andere kleine aanpassing in de beta is dat de ‘Home Button’ nu ‘TV Button’ heet. Deze naamswijziging is te vinden in de sectie waar je afstandsbedieningen en apparaten instelt. De functionaliteit is echter hetzelfde gebleven.

Verder lijkt ‘Type to Siri‘ eraan te komen, waarbij je vragen aan Siri kunt intikken, bij voorkeur op een gekoppeld Bluetooth-toetsenbordje. Deze functionaliteit bestaat al langer op iPhone en iPad. Een optie voor het kiezen van andere draadloze speakers is ook toegevoegd.

