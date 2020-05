Om het typen makkelijker te maken kun je een Bluetooth-toetsenbord aan je Apple TV koppelen. In deze tip leggen we uit hoe je dat moet doen op de nieuwere en oudere Apple TV-modellen.

Bluetooth-toetsenbord met Apple TV

Teksten intikken op de Apple TV gaat veel makkelijker als je een Bluetooth-toetsenbordje gebruikt. Het intikken van wachtwoorden en zoektermen gaat daardoor een stuk sneller. Deze tip legt uit hoe je je Bluetooth-toetsenbord met de Apple TV koppelt. Je hebt hiervoor een Apple TV nodig en een geschikt Bluetooth-toetsenbord, bijvoorbeeld Apple’s Magic Keyboard (€99 in de Apple Store).

Toetsenbord koppelen aan Apple TV (4e generatie en nieuwer)

Om een draadloos Bluetooth-toetsenbord aan de vierde generatie Apple TV of nieuwer te koppelen, heb je minstens tvOS 9.2 nodig. In de meeste gevallen is het daarom niet nodig je Apple TV te updaten, want vrijwel alle versies zijn geschikt.

Het koppelen van een toetsenbord is daarna een fluitje van een cent:

Open de Instellingen-app op je Apple TV. Ga naar Afstandsbedieningen en apparaten. Kies in het volgende scherm de optie Bluetooth. Zorg er voor dat je toetsenbord vindbaar is en de fysieke schakelaar aan staat. Het toetsenbord verschijnt onder het rijtje Andere apparaten. Selecteer het toetsenbord en de koppeling wordt tot stand gebracht.

Toetsenbord koppelen aan Apple TV (3e generatie en ouder)

Ook op de oudere Apple TV’s is het mogelijk om een Bluetooth-toetsenbord te koppelen. De instelling hiervan verloopt net even anders dan bij nieuwere modellen. Om een Bluetooth-toetsenbord te koppelen, volg je deze stappen:

Installeer de meest recente software. Je voert de update uit via Instellingen > Algemeen > Software-update. Nu gaan we het Bluetooth-toetsenbord koppelen. Ga hiervoor naar Instellingen > Algemeen > Bluetooth. De Apple TV gaat op zoek naar Bluetooth-apparaten. Zorg dat je Bluetooth-toetsenbord is ingeschakeld en herkenbaar is. Lukt de verbinding niet? Controleer dan of het toetsenbord is verbonden met een ander apparaat; verbreek deze verbinding. Kies het toetsenbord uit de lijst met gevonden apparaten. Er verschijnt een 4-cijferige code op het tv-scherm. Tik deze in op je toetsenbord en druk op Enter. Het toetsenbord is nu gekoppeld aan de Apple TV.

Je kunt vanaf nu met het toetsenbord makkelijker teksten intikken, zoekopdrachten geven, wachtwoorden invoeren en opdrachten selecteren met de pijltjestoetsen. Ook kun je een keuze makkelijk bevestigen voor op de Enter-toets te drukken.

Een andere manier om sneller wachtwoorden in te tikken is via Apple’s Remote-app.

