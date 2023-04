Apple doet de afgelopen jaren steeds meer met sport. Zo heeft Apple de rechten voor MLB-baseball en ook voor de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS. De wedstrijden zijn te volgen via Apple’s eigen TV-app, hoewel niet alles in alle landen beschikbaar is. In Nederland kun je je wel abonneren op de MLS-competitie en sommige wedstrijden zijn ook gratis te bekijken. Mochten er meerdere wedstrijden tegelijkertijd gespeeld worden, dan komt Apple met een handige functie. Er komt in tvOS 16.5 namelijk een nieuwe multiview-weergave, waarbij je tot vier streams tegelijkertijd kan kijken.



Nieuwe multiview-weergave voor sport op Apple TV

De nieuwe weergave is onderdeel van Apple’s eigen TV-app, al is nog niet duidelijk of dit ook als tool beschikbaar komt voor andere ontwikkelaars. Voor de TV-app geldt dat het in ieder geval alleen voor sportwedstrijden geschikt is, met ingang van tvOS 16.5. In de videospeler verschijnt aan de rechter kant een nieuw icoontje, waarmee je de streams kan kiezen. Je komt dan meteen in een nieuwe weergave, waarbij je huidige wedstrijd wat kleiner afgespeeld wordt. Daaronder zie je de andere livestreams van sportwedstrijden die op dit moment aan de gang zijn. Je kunt zelf kiezen welke streams je toevoegt aan het scherm, tot een maximum van vier stuks. Daarbij kan je ook nog de indeling kiezen. Je kan ervoor kiezen om de twee streams even groot af te laten spelen, maar ook om de ene wat groter te tonen dan de ander. 9to5Mac laat in een hands-on video zien hoe dit er in de praktijk uit ziet.

Bij vier streams kun je zelfs kiezen of de vier wedstrijden in een gelijk verdeeld raster afgebeeld moeten worden of dat er eentje groter in beeld is met de drie anderen in het klein ernaast. Wil je de volgorde wisselen, dan hou je een stream ingedrukt en verplaats je deze naar een andere plek. Je kunt ook zelf kiezen van welke wedstrijd de audio hoort, door die desbetreffende stream als het ware te selecteren.

Er zijn al langer apps die dergelijke mogelijkheden bieden, zoals ESPN. Of het een algemene functie van tvOS wordt, zodat andere apps op diezelfde manier maximaal vier eigen streams tegelijkertijd kunnen tonen, is nog niet bekend. Het is in ieder geval te testen bij sportwedstrijden met tvOS 16.5, alleen op de Apple TV 4K. Vermoedelijk komt het later dit voorjaar beschikbaar, al kan Apple het nog uitstellen als er meer werk nodig is.