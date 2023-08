In de code van Apple’s software-updates wordt regelmatig nieuwe ontdekkingen gedaan. Er duiken wel eens nieuwe functies op die pas maanden later aangekondigd worden, maar soms worden er ook verwijzingen gevonden naar nog niet aangekondigde producten. Een bekend voorbeeld zijn Beats-oordopjes en koptelefoons, die regelmatig vroegtijdig uitlekken via nieuwe iOS-updates. Maar deze keer zijn er verwijzingen gevonden naar nog niet aangekondigde iPhones. Het gaat om welgeteld zes iPhone-modelnummers, die ontdekt zijn in de code van tvOS 17.



iPhone 15-modelnummers ontdekt in code tvOS 17

Vier van de zes modelnummers hebben vermoedelijk betrekking op de iPhone 15-serie. In de eerste tot en met de vierde beta van tvOS 17 zaten deze vier modelnummers verstopt. Ze zijn pas nu ontdekt, nu ze sinds de vijfde beta van tvOS 17 weer verwijderd zijn:

iPhone15,4

iPhone15,5

iPhone16,1

iPhone16,2

De getallen betekenen niet dat het hier gaat om modellen uit de iPhone 15- en iPhone 16-serie. Apple gebruikt al jaren dergelijke nummering voor nieuwe iPhones, die los staan van de uiteindelijke namen. Op het eerste gezicht lijken deze nummers niet veel te zeggen, maar toch kunnen we er iets uit afleiden. De modelnummers iPhone15,4 en iPhone15,5 suggereren dat het gaat om modellen met een A16-chip. De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max hebben namelijk modelnummers iPhone15,2 en iPhone15,3. Het lijkt er dus op dat de iPhone 15 en iPhone 15 Plus de modelnummers iPhone15,4 en iPhone15,5 krijgen en beide dus draaien op de A16-chip. Dat is een stapje hoger dan de A15-chip in de iPhone 14 en iPhone 14 Plus.

Dat betekent ook dat de modelnummers iPhone16,1 en iPhone16,2 vermoedelijk bedoeld zijn voor de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max en dus de nieuwere A17-chip krijgen. Er waren al geruchten dat de Pro-modellen de enige zijn met een nieuwere chip. Sinds vorig jaar hanteert Apple deze verdeling, waarbij alleen de Pro-modellen de beste specs krijgen, vooral op het gebied van grafische prestaties.

Nog twee onbekende modelnummers ontdekt

Maar er is meer. Dezelfde X-gebruiker @aaronp613 heeft in de vijfde beta van tvOS 17 de modelnummers iPhone14,1 en iPhone14,9 ontdekt. Ook deze modelnummers zijn nooit eerder gebruikt. Kijkend naar de reeks eerder gebruikte nummers, lijkt het erop dat het hier gaat om iPhones die draaien op de A15-chip. Huidige iPhones die deze chip gebruiken, zijn de iPhone 13-serie en de iPhone SE 2022. Er wordt gespeculeerd dat de ongebruikte modelnummers bedoeld zijn voor vernieuwde versies van bestaande iPhones, die uitgerust worden met een usb-c-poort. Maar dat lijkt zeer onwaarschijnlijk.

Apple past eigenlijk nooit hardwarematige wijzigingen in bestaande modellen toe. Er is bovendien ook nog geen haast met het aanpassen van deze modellen: pas vanaf eind 2024 moeten nieuw verkochte iPhones volgens EU-regels voorzien zijn van usb-c. En tegen die tijd is de iPhone 13-serie al uit het assortiment verdwenen en heeft Apple vermoedelijk al een nieuwe iPhone SE uitgebracht.

Het lijkt dan ook logischer dat dit simpelweg gaat om ongebruikte nummers die uiteindelijk toch niet gebruikt worden voor daadwerkelijke iPhones.