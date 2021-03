iCulture Vandaag: dit was woensdag 31 maart 2021

Het is 31 maart, de laatste dag van het jaar. Met nog een paar uur te gaan kunnen we er wel vanuit gaan dat maart 2021 een maand wordt waarin geen enkel nieuw product is uitgebracht, zelfs geen nieuwe bandjes voor je Apple Watch. En dat is opmerkelijk, want normaal brengt Apple toch wel een iPad of een nieuw accessoire uit. Waar kan die stilte mee te maken hebben? Wij hebben geen idee, maar gelukkig is er genoeg anders te melden. Zo is het vandaag World Backup Day en is het weer eens tijd om naar je backupstrategie te kijken. Of lees onze Logitech ERGO K860 review om te ontdekken of dit ergonomische toetsenbord iets voor jou is!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Het is vandaag World Backup Day, dus we leggen uit hoe je iPhone-backups maakt.

Een Apple Watch-backup maken doe je zo.

Accessoires en devices

Lees onze Logitech ERGO K860 review om te ontdekken of dit ergonomische toetsenbord iets voor jou is.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

My Vodafone (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - In deze update is een widget toegevoegd waarmee je eenvoudig je tegoed bekijkt zonder de My Vodafone-app te openen.

AT5 (gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 11.0+) - Nu met de mogelijkheid om artikelen op te slaan.