De 13-inch MacBook Pro van eind 2012 was de eerste 13-inch met Retina-display. Hij is nu door Apple 'obsolete' (verouderd) verklaard.

Een paar keer per jaar is het zover: dan worden er weer een paar Apple-producten

vintage en verouderd verklaard. Voor de klassieke Retina MacBook Pro van eind 2012 is het nu zover. Deze MacBook Pro is nog prima te gebruiken, maar het is vanaf nu wel wat lastiger om ‘m gerepareerd te krijgen.



Niet de allereerste Retina-MacBook

Opmerkelijk is dat de 13-inch MacBook Pro zonder Retina-display uit 2012 nog niet is verouderd. Dat komt omdat Apple dit model nog jarenlang in het assortiment heeft gehouden als instapmodel.

Heel wat mensen kochten de 13-inch MacBook Pro met Retina-display, omdat ze voor het eerst konden beschikken over een laptop met een haarscherp beeld. Toch is het niet de allereerste laptop met Retina: die eer gaat naar de 15-inch MacBook Pro, die een halfjaar eerder verscheen, in de zomer van 2012. Vanwege z’n compactere formaat en lagere prijs was het 13-inch model veruit het populairst. Dit model bleef tot 2014 in het assortiment en werd toen opgevolgd. Er zijn sindsdien 7 jaren verstreken en dat betekent bij Apple dat de status ‘verouderd’ is bereikt.

De variant van 15-inch werd in de zomer van 2020 al verouderd verklaard. Het houdt in dat reparaties iets moeilijker kunnen worden, omdat Apple niet meer kan garanderen dat alle onderdelen op voorraad zijn. Vijf jaar na productie worden MacBooks ‘vintage’ verklaard en twee jaar later volgt de status ‘verouderd’, oftewel ‘obsolete’. Toch is Apple deze verouderde modellen niet helemaal vergeten: ze kunnen nog steeds met onregelmatige tussenpozen software- en beveiligingsupdates krijgen.

De 13-inch MacBook Pro met Retina-scherm uit eind 2012 had verder de volgende specs:

2,5GHz dual-core Intel Core i5 processor

8GB of RAM

HDMI poort, twee USB-A poorten, een SD-kaartlezer, twee Thunderbolt-poorten

Opladen via MagSafe

Standaard geleverd met Mac OS X Mountain Lion

Heb jij ‘m gehad?