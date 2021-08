Behalve het updaten van de Apple TV kun je ook bij de Siri Remote te maken krijgen met nieuwe firmwareversies. Maar hoe doe je dat dan, zo’n afstandsbediening updaten? En wat is de nieuwste firmware?

Dit is de nieuwste Siri Remote firmware

Apple brengt op onregelmatige basis updates uit voor de Siri Remote. Dit is de nieuwste versie:

Versienummer 9M6772: verschenen 17 augustus 2021

Versienummer 9M6336: verschenen bij release in mei 2021

Terwijl je vroeger de Siri Remote kon updaten via de Instellingen-app op de Apple TV, is dat inmiddels niet meer zo. Deze optie is weggehaald. Het was eigenlijk ook nogal omslachtig: eerst moest je bladeren naar Instellingen > Afstandsbedieningen en apparaten en vervolgens moest je Afstandbediening selecteren zonder aan te klikken. Als je daarna vier keer op de afspeelknop linksonder op de Siri Remote drukte ging het updaten van start.

Apple is hiermee gestopt en biedt nu een andere procedure aan. Die bestaat uit slechts één stap: geduldig wachten. Net als bij de AirPods en AirTag hoef je niets handmatig te doen. Na verloop van tijd zal de nieuwe firmware vanzelf geïnstalleerd worden. Het downloaden vindt ook op de achtergrond plaats. De update wordt geïnstalleerd als de Apple TV en afstandsbediening niet in gebruik zijn.

Bekijk ook Apple TV updaten en apps bijwerken doe je zo Om de Apple TV te updaten zijn er een aantal handelingen nodig. In deze tip leggen we uit hoe je niet alleen je Apple TV zelf, maar ook afzonderlijke apps kunt updaten om gebruik te maken van e nieuwste functies.