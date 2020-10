Gerucht: ‘Apple TV krijgt A14-chip en nieuwe controller’

Apple TV met A12- of A14-chip

Twitter-lekker Fudge (@choco_bit) heeft nu wat nieuwe geruchten over de aanstaande Apple TV. Apple zou werken aan meerdere modellen, waaronder een variant met een A12-chip en eentje met een “A14X-achtige chip”. Er zou ook een “nieuwe controller” in de maak zijn, al is het nog onduidelijk of het daarbij om een Siri Remote of om een eigen gamecontroller van Apple gaat. Eerder waren er al geruchten dat er in 2021 een nieuwe remote en een verbeterde zoekfunctie aan komt.



Volgens de geruchtenlekker werkt Apple samen met ontwikkelaars om games van consolekwaliteit naar Apple Arcade te halen. Voor een aantal van die games is minimaal een A13 Bionic-chip of nieuwer nodig. Apple zou dan ook de Apple TV moeten bijwerken met nieuwe hardware. In de beta’s van iOS 13.4 werd afgelopen februari al een aanwijzing voor de A12 Bionic-chip aangetroffen. De aanstaande Apple TV bevat mogelijk ook meer opslag: 64GB en 128GB.

Geruchtenlekker John Prosser meldde eerder dat de volgende generatie Apple TV is voorzien van een A12X Bionic-chip, maar er werd ook gesproken over een A14-chip. Die zit in de iPad Air van dit jaar en komt vermoedelijk ook in de iPhone 12. Verder wordt er gesproken over de codenaam T1125 voor het tv-kastje. Tot nu toe lag bij Apple Arcade de nadruk op casual games, maar met de komst van een vernieuwde Apple TV zouden er geavanceerde games met veel betere graphics mogelijk kunnen worden. In de huidige Apple TV zit een A10X Fusion-chip.