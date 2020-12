Daarbij wil Apple de Secure Enclave zodanig uitbreiden dat er meerdere gebruikers mogelijk zijn. Ze kunnen dan dezelfde iPhone of iPad delen, zonder elkaars vertrouwelijke informatie te zien. Het is te lezen in een patent dat onlangs is toegewezen aan Apple. Onder de titel ‘Provision of domains in secure enclave to support multiple users’ beschrijft Apple mobiele apparaten, laptops en desktops voor meerdere gebruikers. Op de Mac is het al mogelijk om er met meerdere mensen gebruik van te maken. Voor iOS zou het nieuw zijn. Mensen vragen al vanaf het prille begin om de mogelijkheid om bijvoorbeeld een iPad binnen het gezin te delen, waarbij iedereen een eigen account heeft.



Het doel is om op een veilige manier gebruik door meerdere personen mogelijk te maken. “Een computer kan meerdere toegangscodes en bijbehorende encryptiesleutels gebruiken, elk gekoppeld met een verschillend gebruikersaccount op het systeem”, schrijft Apple in het patent. Door in te loggen krijg je alleen jouw persoonlijke informatie te zien. Het is daarbij nog steeds mogelijk om toegang te krijgen tot data op het apparaat, zonder dat je de gebruikersnaam en het wachtwoord of de toegangscode weet, als de data niet-versleuteld is opgeslagen. Een kwaadwillende persoon met fysieke toegang tot het apparaat zou ook de opslag eruit kunnen slopen, om het vervolgens met speciale hulpmiddelen uit te lezen. Dit wil Apple uiteraard voorkomen. Vandaar de nadruk op de Secure Enclave.

Ook toegang tot gezamenlijke data

Op een iOS-apparaat heeft elke persoon persoonlijke informatie, maar moet ook toegang hebben tot gedeelde functies, zoals toegang tot de webbrowser. Het heeft geen zin om het hele besturingssysteem inclusief alle standaard-apps in twee-, drie- of viervoud aanwezig te hebben op het apparaat. Het moet ook mogelijk worden om een beheerder aan te wijzen, die verschillende toegangsniveaus voor het systeem kan instellen, aldus het patent. Verder moet een goedgekeurde gebruiker kunnen instellen wat een andere gebruiker mag zien. Hiervoor is een aparte processor nodig, die los staat van de CPU. Daarbij zou je kunnen denken aan een variant van de T2-chip.

Drie uitvinders worden genoemd in het patent: Pierre Olivier Martel, Arthur Mesh en Wade Benson. Zij hebben al meerdere patenten geschreven die te maken hebben met meerdere gebruikers op een enkel apparaat. Apple heeft sinds 2013 al patenten ingediend om meerdere gebruikers op een apparaat met Touch ID toe te staan, maar het is nog nooit realiteit geworden. Wel is het voor scholen mogelijk om meerdere leerlingen gebruik te laten maken van dezelfde iPad, maar die functionaliteit is niet beschikbaar voor gezinnen en andere thuisgebruikers.

Helaas betekent een patent nog niet dat Apple er op korte termijn mee aan de slag gaat.