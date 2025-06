Patsers

We gaan de straten van Antwerpen in, waar Badia, Junes en Volt proberen zich los te rukken van hun bewogen verleden terwijl de onderwereld hen één voor één onverbiddelijk terugtrekt. Adamo heeft zich opgewerkt tot een van de meest invloedrijke figuren in de Antwerpse drugshandel en raakt steeds dieper verstrikt in een web van macht en gevaar. Zijn vrienden moeten een keuze maken: trouw blijven aan Adamo of kiezen voor de veiligheid van zichzelf en hun dierbaren. Ze ontdekken dat het verleden hen niet zomaar loslaat en dat de prijs voor vrijheid hoger is dan ze ooit hadden verwacht.