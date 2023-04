Apple zou druk bezig zijn met het plannen van de overstap van LCD naar OLED. Volgens een nieuw gerucht kunnen we in 2027 OLED-schermen van maar liefst 42-inch tegemoet zien. Dat beweert de onderzoeksfirma Omdia.

Apple OLED-schermen van 32- en 42-inch

Apple zou van plan zijn om met vrijwel alle iPads, MacBooks en externe schermen de overstap te maken naar OLED. Dit blijkt uit de nieuwste voorspellingen van Omnia. De wereldwijde toepassing van OLED zal snel stijgen, van 9,7 miljoen stuks in 2022 tot meer dan 70 miljoen stuks in 2028. Apple zal een groot deel daarvan voor z’n rekening nemen, in de vorm van laptops en tablets. Omdia denkt dat Apple vanaf 2024 de eerste iPads met OLED-scherm gaat uitbrengen en sluit daarbij aan op eerdere geruchten. In 2026 volgt dan de MacBook Pro.



Apple zou in 2026 de LCD- en mini-LED -schermen vrijwel volledig willen uitfaseren. Een jaar later zal Apple dan beginnen met het gebruik van QD-OLED of WOLED-panelen in de formaten 32-inch en 42-inch. Volgens de onderzoekers zijn ze bedoeld voor toekomstige iMacs of externe schermen. Een formaat van 42-inch is behoorlijk groot, als je het vergelijkt met het huidige aanbod. Momenteel heeft alleen het Pro Display XDR een 32-inch formaat. Alle andere schermen zijn kleiner, waaronder het 27-inch Studio Display . Beide zijn nog niet voorzien van mini-LED of OLED.

Het is de vraag of onderzoeksfirma Omdia zo ver vooruit kan kijken in Apple’s roadmap. Maar dat er steeds vaker een overstap naar OLED al worden gemaakt, ligt wel voor de hand. De informatie van Omdia wijkt ook op een paar punten af van andere geruchten. Zo zou Apple al in 2024 met de MacBook Air willen overstappen naar OLED, terwijl Omdia dit pas in 2026 ziet gebeuren bij de MacBook Pro. Wat de iPad betreft komen de voorspellingen wel redelijk overeen met andere bronnen.