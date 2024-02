Ben jij grootgebruiker van de persoonlijke mixen van Apple Music? Dan is er goed nieuws, want er is een nieuwe zesde mix bij gekomen: Op repeat. Deze mix wordt elke dag vernieuwd.

Apple Music biedt meerdere manieren om naar muziek te luisteren die bij je smaak past. Er zijn natuurlijk de afspeellijsten, maar Apple heeft nog twee andere manieren om je muziek voor te schotelen waar je (volgens de kenners en het algortime) dol op bent: radiostations voor jou en persoonlijke mixen. Voor het eerst in vier jaar tijd heeft Apple vandaag een nieuwe persoonlijke mix vrijgegeven, die dagelijks wordt bijgewerkt. Deze nieuwe persoonlijke Apple Music-mix heeft de naam Op repeat (Heavy Rotation in het Engels) en biedt de nummers waar jij maar geen genoeg van krijgt.

Op repeat persoonlijke mix op Apple Music

Je vindt de nieuwe persoonlijke mix op het Luister nu-tabblad (Home in iOS 17.4 en nieuwer), onder het kopje Voor jou gemaakt. De persoonlijke mix staat vooraan in het rijtje en is te herkennen aan de geel/oranje artwork. Apple zegt in de omschrijving het volgende over de muziek in deze persoonlijke mix:

Alle nummers war je geen genoeg van krijgt, op één plek. Dagelijks bijgewerkt.

Deze persoonlijke mix is dus de thuishaven voor alle nummers die je met enige regelmaat afspeelt. Je zou het ook kunnen zien als de top van je favorieten. Er is namelijk ook al een Favorieten-mix, waar uitsluitend je favoriete nummers in te vinden zijn. Wat overlap tussen deze twee mixen is te verwachten, maar in onze test zagen we dit gelukkig nog niet.

Net als bij de andere mixen, bestaat de Op repeat-mix uit 25 nummers. Het is dus als een afspeellijst, waarbij je de nummers in volgorde of willekeurig kunt afspelen. Deze nieuwe Op repeat mix onderscheidt zich van de rest doordat deze elke dag wordt bijgewerkt. Bij de andere vijf mixen is dat slechts één keer per week, elk op een andere dag.

Dit zijn alle persoonlijke mixen die je nu in Apple Music vindt:

Op repeat mix (nieuw, dagelijks bijgewerkt)

Energie mix (sinds 2020, elke maandag bijgewerkt)

Favorieten mix (sinds 2015, elke dinsdag bijgewerkt)

Vrienden mix (sinds 2018, elke donderdag bijgewerkt)

Nieuwe muziek mix (sinds 2015, elke vrijdag bijgewerkt)

Chill mix (sinds 2017, elke zondag bijgewerkt)

Twee weken geleden kwam Apple Music ook al met een tweetal nieuwe persoonlijke radiostations, genaamd Liefde en Liefdesverdriet en in de zomer van 2023 verscheen het Discovery-station op Apple Music.