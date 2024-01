Als je abonnee van Apple Music hebt kun je zorgen dat de muziekbibliotheek gesynchroniseerd wordt tussen je apparaten. Dit werkt niet altijd goed. In deze tip bespreken we hoe het synchroniseren van je Apple Music-bibliotheek werkt en wat je kunt doen als het niet goed functioneert.

Apple Music-bibliotheek synchroniseren

Gebruik de functie ‘Synchroniseer bibliotheek’ om je muziekbibliotheek te streamen op elk apparaat dat is aangemeld met hetzelfde Apple ID. Dit is het Apple ID waarmee je geabonneerd bent op Apple Music. Om je muziekbibliotheek te kunnen synchroniseren heb je uiteraard een abonnement op Apple Music. nodig. Het werkt ook in combinatie met iTunes Match.

Zie je de optie ‘Synchroniseer bibliotheek’ niet, dan kan dat twee oorzaken hebben: je abonnement is verlopen of je apparaat is niet aangemeld met het juiste Apple ID. Ben je geen abonnee, dan zul je de muziekbibliotheek handmatig moeten synchroniseren.

Apple Music synchroniseren met je Mac

Zo werkt het:

Open de Muziek-app op je Mac. Kies in de menubalk ‘Account’ en check of je bent ingelogd met het juiste Apple ID. Kies Muziek > Instellingen en ga naar het tabblad Algemeen. Selecteer Synchroniseer bibliotheek en druk op OK.

Wacht tot de muziekbibliotheek is gesynchroniseerd. Je kunt de status controleren door onderaan de navigatiekolom op ‘Cloud-muziekbibliotheek bijwerken’ te klikken. Is het synchroniseren gelukt dat kun je het synchroniseren van de Apple Music-bibliotheek ook inschakelen op je andere apparaten.

Apple Music synchroniseren met je iPhone en iPad

Om het synchroniseren van de muziekbibliotheek ook op de iPhone en iPad goed te laten verlopen, doe je het volgende:

Open de Muziek-app op je device en tik op je accountfoto. Ga naar Accountinstellingen en check of je bent ingelogd met het juiste Apple ID. Open nu de Instellingen-app en blader naar Muziek. Schakel Synchroniseer bibliotheek in. Zodra je dit inschakelt komen er twee extra knoppen bij.

Muziekbibliotheek streamen op andere apparaten

Nadat je ‘Synchroniseer bibliotheek’ hebt ingeschakeld op je Mac, pc, iPhone of iPad, kun je je muziekbibliotheek streamen op elk apparaat met de Apple Music-app. Uiteraard moet je hiervoor ingelogd zijn met het juiste Apple ID. Je krijgt ook toegang tot je muziekbibliotheek via music.apple.com.

Als het synchroniseren niet goed werkt

Apple heeft een aantal tips die je kunt langslopen als er nummers ontbreken of als het synchroniseren niet goed werkt. Maar dat biedt niet altijd een oplossing.

In januari 2024 melden divere gebruikers problemen met het synchroniseren van je Apple Music-bibliotheek. Sommige mensen verliezen daardoor honderden uren aan zelfgemaakte afspeellijsten. Gebruikers kunnen geen nieuwe muziek toevoegen aan hun bibliotheek en eerder toegevoegde muziek wordt niet meer weergegeven. Sommige gebruikers zien alleen een bericht in de Muziek-app op de desktop met de waarschuwing dat de Genius-resultaten niet kunnen worden bijgewerkt. Andere hebben ook problemen op hun iPhone of iPad, waardoor de muziekbibliotheek niet meer toegankelijk is. Op de Apple Support-pagina’s en op Reddit zijn diverse klachten te lezen, waardoor duidelijk wordt dat het een wijdverbreid probleem is.

Een oplossing is er nog niet en Apple heeft nog niet gereageerd. Mogelijk kan het helpen om af te melden bij iCloud en je wachtwoord te wijzigen, waarna je je weer aanmeldt. Dit blijkt echter niet bij iedereen te werken.