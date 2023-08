Apple Music Discovery-station

Je kunt met Apple Music je eigen radiostation maken. Daarmee kun je onbeperkt muziek luisteren, gebaseerd op het genre van bijvoorbeeld een specifieke artiest. Maar Apple Music maakt ook standaard voor jou een paar radiostations. Er was al een persoonlijk radiostation met je eigen naam, maar nu is er ook een nieuw Discovery-station bij gekomen. Welke muziek hoor je hiermee en wat zijn de verschillen?



Met het radiostation met je eigen naam wordt muziek uit je bibliotheek en nummers die je vaker afgespeeld hebt, afgewisseld met muziek die je mogelijk nog niet kent. Het nieuwe Discovery-station laat je uitsluitend nummers horen die je nog niet eerder afgespeeld hebt, zoals de naam al zegt. Je ontdekt daarmee nieuwe muziek die past bij jouw muzieksmaak. Je kunt bijvoorbeeld nummers horen van artiesten waar je vaker naar luistert of nummers die vallen binnen een bepaald genre waar je gek op bent.

Het voordeel van een radiostation is dat het niet eindig is. Dat wil zeggen dat je onbeperkt kan blijven luisteren, omdat er continu nummers worden afgespeeld uit de complete Apple Music bibliotheek met miljoenen nummers. Dit in tegenstelling tot een afspeellijst, die doorgaans maar uit 25 nummers bestaan.

Apple Music biedt je bijvoorbeeld ook de Voor jou gemaakt-afspeellijsten. Dit zijn afspeellijsten die elk bestaan uit 25 nummers, bijvoorbeeld met nieuwe muziek of je favoriete nummers. Maar deze afspeellijsten heb je na een kleine twee uur wel helemaal beluisterd en ze worden bovendien maar één keer per week vernieuwd. Het Discovery-station kun je op elk moment opstarten, met telkens andere nummers die waar geen einde aan komt.

Je vindt het nieuwe Discovery-station in het Luister nu-tabblad, bij het kopje Stations voor jou.