Viaplay is van plan een goedkoper abonnement met reclame in te voeren.

Viaplay gaat een goedkoper abonnement met reclame aanbieden. Aanstaande zomer gaat het nieuwe abonnement van start in de Scandinavische landen, daarna volgen mogelijk nog meer landen. Hoeveel het gaat kosten en op welke datum de goedkopere bundels van start zullen gaan, is nog niet bekendgemaakt. De plannen werden aangekondigd in het kwartaalrapport van Viaplay. CEO Jørgen Madsen Lindemann heeft de komst van de goedkopere abonnementen bevestigd en zegt ook dat uitbreiding naar Nederland voor de hand ligt.

Andere streamingdiensten hebben ook gekozen voor goedkopere bundels met reclame. Zo is SkyShowtime vanaf vandaag gestart met het nieuwe Standaard-abonnement, waarmee je een euro per maand goedkoper uit bent dan voorheen. Maar je krijgt dan welk elk uur vier tot vijf minuten reclame te zien.

Maar eerst… een prijsverhoging

Viaplay kost nu nog €15,99 per maand. Dat gaat op 22 mei omhoog naar €17,99 per maand. Wie wil besparen kan het beste een jaarabonnement afsluiten, dat onregelmatige momenten gedurende het jaar beschikbaar is en daarna weer voor een paar weken verdwijnt. Eerder dit jaar was tussen 22 januari en 11 maart een jaarabonnement af te sluiten. De eerstvolgende kans die zich voordoet is tussen 30 april en 21 mei. Je betaalt dan €13,79 per maand.

Er zijn nog meer veranderingen doorgevoerd bij Viaplay. Tot voor kort was het mogelijk om met twee huishoudens tegelijk de Formule 1 te kijken, waardoor je de kosten kon delen. Dat mag nu niet meer. Ook heeft Viaplay samenwerkingen gesloten met F1 TV Pro en Talpa. Daardoor kun je als Viaplay-abonnee gratis gebruik maken van F1 TV Pro, terwijl je op het open net via SBS 9 achteraf de races kunt terugkijken. Gelukkig blijft er ook nog wel iets bij hetzelfde: zo zou Viaplay de Formule 1 tot eind 2029 hebben veiliggesteld, ook al had Ziggo naar verluidt een beter bod neergelegd. Een officiële aankondiging is er nog niet geweest.

Viaplay heeft te maken met een moeilijke marktsituatie, waardoor het bedrijf zich uit meerdere landen heeft teruggetrokken. Nederland behoort samen met de vijf Noordse landen (Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en IJsland) tot de kernlanden van Viaplay. In deze regio’s heeft het bedrijf nu 4,85 miljoen abonnees.