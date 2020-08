Opinie: Apple heeft de 30% App Store-vergoeding helemaal niet nodig

Apple speelt een hard spel om ontwikkelaars te dwingen 30% omzet af te dragen in de App Store. Maar kijk je naar de totale omzet van Apple, dan levert de App Store helemaal niet zo veel geld op. Apple zou wat mij betreft best iets soepeler qua opstelling kunnen zijn en minder hard de strijd aangaan.

Eigenlijk had ik dit artikel willen beginnen met de tekst: ‘De App Store is helemaal niet zo belangrijk voor Apple’. Maar dat is niet waar: om mensen het ecosysteem en de ‘walled garden’ van Apple in te trekken is de App Store cruciaal, Het is de enige plek waar je terecht kunt om apps op je iPhone te installeren en juist die apps maken je iPhone heel erg nuttig en waardevol. Hoe belangrijk het is om een goed aanbod aan apps te hebben, blijkt wel uit het feit dat Samsung en Microsoft in het verleden ontwikkelaars geld hebben geboden om apps voor hun platform te ontwikkelen. Apple deed het zelf ook: ontwikkelaars kregen geld toegeschoven om leuke games voor Apple Arcade te ontwikkelen, zodat de gamedienst met een volle catalogus van start kon gaan.

Voor klantenbinding is de App Store enorm belangrijk. Maar als je naar de financiële cijfers kijkt stelt de App Store niet eens zoveel voor. Apple maakte in 2019 ongeveer 14 miljard dollar omzet met de App Store. Dat is slechts 5% van de totale omzet die Apple in 2019 maakte. Mijn standpunt is dan ook dat Apple niet zo moeilijk moet doen: of ze nu 10%, 20% of 30% rekenen maakt niet zoveel uit op het totaal. Het blijft voor Apple-begrippen een relatief klein bedrag.



De totale omzet uit de App Store is af te leiden uit een persbericht:

Since the App Store launched in 2008, developers have earned over $155 billion, with a quarter of those earnings coming from the past year alone.

Een kwart van $155 miljard is $39 miljard. Dit is het bedrag dat in 2019 aan ontwikkelaars werd uitgekeerd. Omdat zij 70% van de omzet ontvangen kun je hieruit ook de totale omzet uit de App Store afleiden: dat was vorig jaar $53 miljard en daarvan kreeg Apple $14 miljard. Het gaat hier om omzet, waar de kosten nog vanaf gaan. Apple moet betalen voor hosting, salarissen van het redactieteam en allerlei andere onkosten. Kortom: de App Store levert een habbekrats aan inkomsten op, als je het vergelijkt met de totale business van Apple.

In 2019 boekte Apple namelijk een jaaromzet van €260 miljard (bron 1, bron 2). De App Store leverde daaraan een bijdrage van slechts 5%.

Kijk je naar de totale Services-tak van Apple, dan is de App Store ongeveer goed voor een derde van de omzet op dit gebied. Er wordt veel meer geld verdiend met Apple Pay, iCloud-opslag, Apple Music, Apple Care+ en allerlei andere aanvullende diensten. Die diensten zijn ook wel (een beetje) belangrijk, maar voor toekomstig succes is de App Store onmisbaar. Geen andere softwarewinkel biedt een veilige omgeving met zoveel aanbod.

Apple zou de App Store wat mij betreft veel meer als een visitekaartje en marketingmiddel moeten zien en niet als een extra inkomstenbron. Die $14 miljard kan Apple prima missen.

Met een lagere vergoeding dan 30% kan Apple nog steeds prima rondkomen. Zeker nu blijkt dat Apple tijdens de coronacrisis flink wat meer omzet heeft geboekt, terwijl andere bedrijven door de financiële gevolgen omvielen. Het gaat zo goed met Apple dat de marktwaarde in 21 weken is verdubbeld. Door de coronacrisis raakten ook makers van kwalitatief goede apps in de problemen, waardoor het aanbod dreigt te verschralen. Apple heeft er alle belang bij dat het goed met de ontwikkelaars gaat. Het was daarom een sympathiek gebaar geweest als Apple de afdracht aan de App Store tijdelijk had verlaagd of zelfs kwijtgescholden. Op de lange termijn zou ik een percentage van 10-15% veel realistischer vinden.

Of Apple nou $14 miljard of $7 miljard omzet boekt, maakt op het grote geheel niet zoveel uit. De App Store is voor het voortbestaan van Apple veel te belangrijk om het conflict met ontwikkelaars zo op de spits te drijven over een paar miljard meer of minder.

Wat vind jij? Ik lees het graag in de reacties!