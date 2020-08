Instagram toont voorgestelde posts

Als Instagram nog niet genoeg te bieden heeft, zijn de ‘voorgestelde posts’ een oplossing om nog langer te blijven scrollen. Wie door alle recente Instagram-posts gebladerd heeft krijgt gerelateerde posts te zien, die aansluiten op wat je leuk vindt. Voorheen kreeg je een melding dat je aan het einde van je feed was als je alle berichten van de afgelopen twee dagen had bekeken.



Instagram had al een tabblad ‘Explore’ om berichten te zien die je eventueel interessant vindt. Het verschil is dat de nieuwe ‘voorgestelde posts’ meer gebaseerd zijn op je interesses en profiel. Het gaat om foto’s over de onderwerpen die jij interessant vindt en vaak geliked hebt, maar die gemaakt zijn door personen die je nog niet volgt.

Verschil met Explore-tabblad

Julian Gutman, productmanager van Instagram Home, legt in een voorbeeld uit wat het verschil is. Als je veel accounts volgt over ruimtevaart krijg je bij ‘Suggested posts’ meer foto’s van planeten en ruimtemissies te zien, terwijl je op het ‘Explore’-tabblad algemenere onderwerpen over natuurwetenschappen te zien krijgt. Ook krijg je bij Explore veel meer IGTV en Reels-content te zien. In de lijst met ‘Suggested posts’ zie je voorlopig alleen normale foto’s en video’s, afgewisseld met advertenties.

Gelukkig kun je nog steeds oudere berichten zien. Ook kun je Instagram laten weten dat je niet geïnteresseerd bent in een voorgestelde post door op de drie puntjes te tikken. Daarmee kun je het algoritme iets sturen.

Andere koers

Daarmee kiest Instagram voor een nieuwe koers wat schermtijd en verslaving betreft. Toen twee jaar geleden de ‘End of feed’-melding werd ingevoerd zei toenmalig CEO Kevin Systrom nog dat het was bedoeld om verslaving te voorkomen. Er werd ook een Instagram tijdslimiet ingevoerd, die mensen bewuster moest maken van de tijd die ze op het sociale netwerk doorbrachten. Die staat los van de applimieten die in iOS standaard zijn ingebouwd. Nu Systrom is vertrokken en onderwerpen als iPhone-verslaving door het thuisblijfvirus wat meer naar de achtergrond zijn verdwenen, kiest Instagram voor een functie die je juist langer laat bladeren.

Gutman benadrukt echter dat de functie niet is bedoeld om te zorgen dat mensen hun iPhone niet meer wegleggen. Hij spreekt over “persoonlijke relevantie” en mensen willen helpen om dieper op hun interesses in te gaan. Een langere feed geeft Instagram ook meer ruimte om reclames te tonen.