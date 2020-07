Hoe zijn de kwartaalcijfers van Apple? Dat is af te lezen uit de zojuist gepubliceerde cijfers. Apple heeft de kwartaalresultaten voor FQ3 2020 bekendgemaakt en daarmee weten we hoeveel omzet er is geboekt met iPhones, iPads, Macs, diensten en meer. Maar exacte aantallen krijgen we niet.

Apple heeft de nieuwste kwartaalcijfers bekendgemaakt die de maanden april, mei en juni 2020 omvatten. Het gaat hier om het derde fiscale kwartaal van Apple in 2020, dat niet gelijk loopt met de kalenderkwartalen.

Kwartaalomzet: $59,685 miljard (was $53,809 miljard, +11%)

Winst per aandeel (diluted): $2,58 (was $2,18)

Omzet uit iPhones: $26,418 miljard (was $25,986 miljard, +1,7%)

Omzet uit Macs: $7,079 miljard (was $5,820 miljard, +21%)

Omzet uit iPads: $6,582 miljard (was $5,023 miljard, +31%)

Omzet uit wearables, home en accessoires: $6,540 miljard (was $5,525 miljard, +17%)

Omzet uit diensten: $13,156 miljard (was $11,455 miljard, +15%)



Er werden flink wat meer iPads en Macs verkocht ten opzicht van vorig jaar, wat wellicht is toe te wijzen aan de toename van thuiswerken. “Our June quarter performance was strong evidence of Apple’s ability to innovate and execute during challenging times,” aldus Luca Maestri, Apple’s CFO. Tim Cook voegt er in het persbericht iets gelijk luidends aan toe: “In uncertain times, this performance is a testament to the important role our products play in our customers’ lives and to Apple’s relentless innovation.”

Verkopen buiten de VS waren goed voor 60 procent van Apple’s omzet.

Kwartaalcijfers FQ3 2020 in grafieken

Onderstaande grafieken geven de ontwikkeling in de afgelopen kwartalen weer.

Interessante weetjes uit de conference call

Vanavond kun je om 23:00 uur Nederlandse tijd meeluisteren naar een conference call, waarin CEO Tim Cook en CFO Luca Maestri vragen van analisten beantwoorden. Hoewel er regelmatig hints worden gegeven over nieuwe producten, verwachten we niet dat er echt baanbrekende aankondigingen worden gedaan. Grotere aankondigingen zullen we in een apart artikel bespreken.