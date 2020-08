Apple heeft tussen 2018 en 2019 de Israelische startup Camerai overgenomen. De overname is echter jarenlang onder de radar gebleven. Nu is echter ontdekt dat Apple de techniek van Camerai al gebruikt in AR-toepassingen.

Overname Camerai

Apple heeft de afgelopen jaren voortgang geboekt op het gebied van Augmented Reality. Sinds 2017 zijn er meerdere releases van ARKit geweest. Mogelijk heeft Apple daarbij profijt gehad van de overname van Camerai, een startup die gespecialiseerd was in cameratoepassingen voor Augmented Reality. Het is een van de meest geheimzinnige overnames ooit, omdat het nu pas werd ontdekt door de Israëlische krant Calcalist. Volgens de krant is de technologie van Camerai een “behoorlijk deel van elke Apple-camera” geworden.



Een medewerker die voorheen bij Camerai werkte heeft de krant verteld dat er met de overname tientallen miljoenen dollars waren gemoeid. Een officiële overnameprijs is nooit bekendgemaakt. Camerai had 13 mensen in dienst, die nu werken bij Apple’s team in Herzliya, Israel. Apple heeft daar een ontwikkelcentrum, dat is ontstaan uit een aantal overnames van lokale bedrijven. De afgelopen jaren zouden er flink wat personeelsleden zijn ingehuurd. Er zouden nu meer dan 1.500 mensen aan het werk zijn.

Erg veel naamsbekendheid heeft Camerai nooit gekregen. Het werd in 2014 opgericht en er werd maar weinig investeringsgeld opgehaald. Met de technologie konden ontwikkelaars gemakkelijk AR-toepassingen en -graphics maken, zonder over veel technische kennis te hoeven beschikken (zie foto).

In 2018 zouden Samsung en Alibaba ook interesse hebben getoond in een overname, maar het werd Apple. Met de technologie van Camerai is het voor ontwikkelaars makkelijk om AR-functies in hun apps in te bouwen. Dat wekt de indruk dat Apple het vooral gebruikt heeft om ARKit uit te breiden. Je kunt bijvoorbeeld met de technologie van het Israëlische bedrijf objecten herkennen met een foto en contourlijnen maken, zodat ze qua uiterlijk aangepast kunnen worden. Ook was er een softwareontwikkelkit (SDK) waarmee ontwikkelaars afbeeldingen op een geavanceerde manier konden aanpassen.