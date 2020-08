Financiële crisis? Apple heeft er geen last van te hebben. Het bedrijf is in 21 weken tijd in waarde verdubbeld. Vandaag werd er nog een andere mijlpaal gehaald: Apple is het eerste Amerikaanse bedrijf dat $2 biljoen op de beurs waard is.

2 biljoen marktwaarde voor Apple

Vandaag haalde het aandeel Apple een koerswaarde van $467,77 en dat betekent dat de mijlpaal van 2 biljoen dollar is gehaald, oftewel 2 trillion volgens Amerikaans taalgebruik. De beurskoers fluctueert nu rondom deze waarde. Afgelopen kwartaal verraste Apple nog vriend en vijand met beter dan verwachte kwartaalcijfers voor FQ3 2020. Daarmee versloeg het alle verwachtingen van Wall Street. Ook al waren de Apple Stores veelal gesloten, Apple verkocht meer iPads en Macs dan verwacht. De omzet lag 11% hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2019.



De beurskoers van Apple is nu zo hoog, dat het bedrijf een aandelensplitsing (4:1) heeft aangekondigd. Heb je op 24 augustus aandelen in bezit, dan zul je voor elk oud aandeel vier nieuwe krijgen. De handel in de gesplitste aandelen begint op 31 augustus.



De marktwaarde van Apple, grafiek via Macrotrends.net.

Ook Amazon, Alphabet, Microsoft en Facebook doen het goed op de beurs. Ze hebben nu samen 20% van de totale aandelenmarkt in handen, schrijft The New York Times. De krant trekt daarbij een parallel met de tijd dat de spoorwegen een machtige positie hadden.

De aandelenkoersen van de vijf grootste Amerikaanse bedrijven die op de beurs genoteerd staan, stegen 37% in de eerste zeven maanden van dit jaar, terwijl het gemiddelde aandeel in de S&P 500 aandelenindex met 6% daalde. De grote techbedrijven profiteren vooral van het feit dat meer mensen thuis werken en goederen laten bezorgen.

Apple is daarbij het meest waard, namelijk de eerder genoemde $2 biljoen en dat is twee maal zoveel dan 21 weken geleden.